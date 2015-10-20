الصحة: 69 حالة مرضية و6 إصابات فى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن سير العملية الانتخابية من الساعة الرابعة عصر أمس الاثنين وحتى انتهاء عملية التصويت وصل عدد الحالات المرضية إلى 69 حالة و6 إصابات ولا توجد وفيات هذا اليوم.

وقالت وزارة الصحة والسكان، فى بيان لها اليوم، إن الإصابات جاءت بمركز حوش عيسى فى محافظة البحيرة وهى جرح قطعى باليد اليسرى، وفى محافظة الأقصر حالة واحدة سقوط على الأرض واشتباه فى كسر، وفى الفيوم أربع حالات واحدة سقوط على الأرض وثلاث حالات مشاجرة بين الأهالى وطلق نارى وخرطوش.

ومازال اثنان مصابين تحت العلاج والملاحظة بالمستشفى العام بالفيوم، وأربع حالات تحسنت حالتهم الصحية، وتم خروجهم من المستشفيات.