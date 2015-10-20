بالصور.. شبورة مائية تغطى سماء محافظة الغربية نتيجة حرق قش الأرز

شهدت سماء محافظة الغربية، شبورة كثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على الطرق السريعة والزراعية الفرعية، من جراء حرق قش الأرز، الأمر الذى أثر على حركة سير المرور، وأصاب المواطنين باختناق.

وأدت الشبورة إلى زحام مرورى فى الطرق الرئيسية خاصة أمام المزلقانات وعلى طريق المحلة، وطريق السنطة، وزفتى، وكفر الزيات، ولوحظ تواجد مكثف لروائح دخان حريق قش الأرز.

يذكر أن الغربية من أكثر المحافظات الموبوءة بالسحابة السوداء، من جراء حرق قش الأرز ورصدت وزارة البيئة ذلك رسميا، بعد التقاط القمر الصناعى، للمناطق المخالفة، وجاءت الغربية فى مركز متقدم، حيث حصلت على المركز الثانى إذ كثرت السحابة السوداء فى مراكز السنطة، والمحلة الكبرى، ومركز طنطا.

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