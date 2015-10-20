قائمة "فى حب مصر" تتصدر بدائرة الدخيلة وإعادة بين مرشحى الفردى

أعلنت اللجنة العامة بدائرة الدخيلة، النتائج النهائية بالنسبة للدائرة بدون أصوات المصريين فى الخارج، إجمالى عدد أصوات 267103 أصوات، الأصوات الصحيحة 55104 أصوات، الباطلة 3645 صوتا.

حصلت قائمة فى حب مصر على 34180 صوتا، وقائمة النور 14608 أصوات، فرسان مصر 1255 صوتا، الجبهة 3765 صوتا.

وفى المقاعد الفردية كان عدد الحاضرين 59144 صوتا، الصحيحة منها 53686 صوتا، والباطلة 5455 صوتا.

وحصل المرشح مصطفى جمعة الطلخاوى على أعلى نسبة أصوات 17929 صوتا، يليه حسن خيرالله مرشح الحزب الجمهورى بعدد أصوات 7565 صوتا، سعد الفقى 6956 صوتا، وعادل صابر عبد الكافى 6435 صوتا، وأشرف عبد الدايم "النور" 6270 صوتا.

- جولة إعادة بين عفيفى ونصيف وشرعى وأحمد سيد فى الدائرة الأولى بأسوان

>

- الإعادة بين مرشحى المصريين الأحرار ومستقبل وطن فى الدائرة الخامسة بأسوان

>

- محمد بدوى دسوقى أعلى الأصوات بالجيزة.. و"فى حب مصر" الأولى بـ 28499صوتًا

>

- الإعادة بين 4 مرشحين بينهم نجل أبو العز الحريرى فى محرم بيك بالإسكندرية

>

- مرشح "مستقبل وطن" يكتسح لجان الخارجة بـ11500 صوت حتى الآن

>

- رئيس حزب النور لـ"الحياة": المناخ العام للانتخابات لم يكن به حيادية ونزاهة

>

- "فى حب مصر" تحصد 21 ألفًا و890 صوتًا بالغردقة تليها "نداء مصر" بـ8777

>

- إعادة بين 4 مرشحين بمركز أول أسيوط.. و"فى حب مصر" تحصد 48% من الأصوات

>

- لجنة 38 بأسيوط: 307 أصوات لـ"فى حب مصر" و138 لـ"نداء مصر"

>

- الإعادة بين عبد التواب وفرغلى وأبوسمنة ومرشح "النور" بدائرة طامية فى الفيوم

>

- ننشر نتائج مرشحى دائرة الخارجة الانتخابية فى 30 لجنة

>

- المؤشرات الأولية لنتائج فرز الانتخابات بالبحر الأحمر.. الإعادة بين لطفى وحارس والضوى وغلاب بالدائرة الأولى.. و"القرباوى" و"عمارة" يعيدان فى حلايب وشلاتين.. وأبو سعدة وأبو خليل بالدائرة الثانية

>

- بالأرقام.. تقدم عمارة والدامى والمقرحى بدائرة الدلنجات فى البحيرة

>

- قائمة "فى حب مصر" تكتسح بدائرة الخارجة باجمالى 11342 صوتا

>

- بعد فرز 63 لجنة.. "النور" يتقدم على "فى حب مصر" بأبو المطامير بالبحيرة

>

- ننشر النتائج النهائية للدائرة العامة بكرموز فى الإسكندرية

>

- إعادة بين 4 مرشحين بعد فرز أغلب أصوات دائرة الداخلة بالوادى الجديد

>

- اكتساح "فى حب مصر " بالمؤشرات الأولية فى اللجنة 95 بدائرة بندر الفيوم

>

- المؤشرات الأولية لفرز أصوات الناخبين بالمحافظات.. "فى حب مصر" تتصدر القوائم بـ27339 صوتا برشيد وإعادة بين شاور وعباسى.. وجمال آدم يحسم أحد مقاعد الخارجة بـ14080 صوتا..وإعادة بين "عزت" و"العمدة"بسمسطا

>

- مرشح "الوفد" يتقدم على منافسيه بلجنة 6 فى العياط ويحصد 728 صوتا

>

- تفوق مرشح المصريين الأحرار بأبوقرقاص فى لجنتى 66 و67 بالمنيا

>

- مؤشرات أولية: جمال آدم يتجه لحسم أحد مقاعد "الخارجة" بـ14080 صوتا

>

- حزب النور يعلن تصدر قائمته على "فى حب مصر" بمركز النوبارية بالبحيرة

>

- تقدم وائل الأمير بـ2414 صوتاً فى جميع لجان قرية أصفون المطاعنة بإسنا

>

- النتائج الأولية بدائرة رشيد: إعادة بين "شاور" و"عباسى"

>

- نجيب ساويرس لـ"اليوم السابع": مؤشرات نتائج "المصريين الأحرار" فاقت التوقعات

>

- لجنة 9 فى إيتاى البارود بالبحيرة: قائمة "فى حب مصر" تكتسح بـ363 صوتاً

>

- مرشح "مستقبل وطن" يكتسح لجان الخارجة بـ11500 صوت حتى الآن

>

- ننشر مؤشرات الفرز الأولية لـ100 لجنة ببندر الفيوم

>

- قائمة "فى حب مصر" تتقدم فى 100 لجنة من أصل 136 فى جرجا بسوهاج

>

- الإسكندرية تنحاز لـ"فى حب مصر" على حساب السلفيين.. المؤشرات الأولية لفرز الأصوات بلجان المحافظة تشير لاكتساح القائمة بالحصول على 6494صوتا مقابل 1586 لـ"حزب النور".. و"الجبهة" تحصد 363مقابل 296 للفرسان

>

- بالفيديو..عماد جاد: قائمة "فى حب مصر" بالإسكندرية ستحصل على أكثر من 80%

>

- 523 صوتا لـ"فى حب مصر" و24 للجبهة المصرية بلجنة 75 ببندر أسيوط

>

- نتائج فرز 3 لجان انتخابية بمركز باريس فى الوادى الجديد

>

- "الخولى والخضرى وبرعى وعبد المطلب" يتقدمون فى لجنة بنى هارون ببنى سويف

>

- "فى حب مصر" تتقدم فى 4 لجان بأطفيح بـ1011 صوتا

>

- نور أبوستيت يحصد 437 صوتا بلجنة البلينا.. وأحمد الإدريسى 194 بلجنة 8 بالأقصر

>

- قائمة "فى حب مصر" تتقدم بأربعة لجان بالإسكندرية

>

- انتهاء فرز 85 لجنة فرعية بدائرة المنتزة ثان بالإسكندرية من إجمالى 175 ‎

>

- النور يعلن فوز أول مرشح فردى للحزب فى البحيرة بعد انتهاء فرز جميع اللجان

>

- "فى حب مصر" تحصل على 8129 صوتًا مقابل 1300 لـ"النور" بـ9 لجان بالإسكندرية

>

- قائمة "فى حب مصر" بأسيوط تتقدم القوائم بقرية القيادى الإخوانى "سيد قطب"

>

- "فى حب مصر" تحصد 268 صوتا بعد فرز 3 لجان بسمالوط

>

- تقدم "فى حب مصر" بـ 63 لجنة فرعية بدائرة العطارين بالإسكندرية

>

- محمود مصطفى زايد يتقدم فى لجنتين بـ"المراغة" بسوهاج بـ432 صوتا

>