الإعادة بين قائمتى النور وفى حب مصر بـ"الدلنجات" فى البحيرة

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية بالبحيرة بالدائرة السابعة ومقرها الدلنجات الإعادة ما بين كل من "محمد الدامى عبد العزيز الدامى" 24736 صوتا، وحصد محمد محمود عمارة 22791 صوتا، وفاروق حافظ المقرحى 20667 صوتا، وحصل أشرف محمود محارب إدريس "وشهرته أبو كاشيك" 16822 صوتا.

وحصل كل من المرشحين، محمد عطية حسن الحراث 6861، عبد السلام عريف هيوب 11561، وحاتم عبد الفتاح السيد خليفة 4118، هشام السيد إبراهيم رواق 10302، وجمال إبراهيم نصرالله بلال 8945، جمال عبد الحميد عبد الحليم المقرحى 5345 وعبدالله محمد محمد سعد 16049، محمد إبراهيم محمد الدخميسى 2234 ومحمد مهنا العوامى 1420، محمد حسين على سعد متولى 8970.

كما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية بالبحيرة بالدائرة إعادة ما بين قائمة فى حب مصر والتى حصلت على 33369، بينما حصد النور 36371، الاستقلال 4911، الفرسان 3506.

يذكر أن عدد الناخبين 230975، عدد الحضور 86689، والأصوات الصحيحة 80415، والباطلة 6560، ونسبة الإقبال 37%.

يبلغ عدد الناخبين بالبحيرة 3 ملايين و528 ألفا و484 مواطنا يدلون بأصواتهم فى 1737 لجنة فرعية بإشراف 713 مركزا انتخابيا لاختيار 27 نائبا من بين 242 مرشحا فى 10 دوائر هى الدائرة الأولى (مركز ومدينة دمنهور) مقرها "مركز دمنهور" 4 مقاعد، والدائرة الثانية (المحمودية والرحمانية) مقرها "مركز المحمودية" مقعدان، والدائرة الثالثة (كفر الدوار) مقرها "مركز كفر الدوار" 4 مقاعد، والدائرة الرابعة (أبوحمص وإدكو) مقرها "مركز أبوحمص" 3 مقاعد، والدائرة الخامسة (رشيد) ومقرها "مركز رشيد" مقعد واحد، والدائرة السادسة (أبو المطامير وحوش عيسى) مقرها "مركز أبو المطامير" 3 مقاعد، والدائرة السابعة (الدلنجات) مقرها "مركز الدلنجات" مقعدان، الدائرة الثامنة (كوم حمادة) مقرها "مركز كوم حمادة" مقعدان، الدائرة التاسعة (بدر ووادى النطرون) مضاف إليها إداريا "قسم غرب النوبارية" مقرها "مركز بدر" مقعدان، الدائرة العاشرة (إيتاى البارود وشبراخيت) مقرها "مركز إيتاى البارود" 4 مقاعد.

ويصوت الناخبون لاختيار 15 نائبا يمثلون واحدة من قوائم "فى حب مصر" و"النور" و"الاستقلال والجبهة المصرية" و"فرسان مصر" المتنافسة فى قطاع غرب الدلتا، الذى يضم محافظات: الإسكندرية "7 مقاعد"، والبحيرة "7 مقاعد"، ومرسى مطروح "مقعد واحد".

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