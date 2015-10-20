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تقدم شعلان وهيبة والمغربى والفيشاوى فى دائرة كفر الدوار فى البحيرة

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تقدم شعلان وهيبة والمغربى والفيشاوى فى دائرة كفر الدوار فى البحيرة تقدم شعلان وهيبة والمغربى والفيشاوى فى دائرة كفر الدوار فى البحيرة
أظهرت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات الناخبين بمركز كفر الدوار تقدم محمود عادل شعلان بحصوله على 27128 صوتا. المهندس محمود هيبة عضو مجلس الشعب السابق ومرشح حزب النور على 22814 صوتا، وأحمد الفيشاوى مرشح حزب مستقبل وطن على 19578، والمهندس إسلام المغربى مرشح حزب النور على 18370 صوتا، والنائب السابق عماد محروس على 17324 صوتا.

كما حصد مصطفى الصباغ مرشح حزب النور السلفى 15102 صوت، والدكتور عيد بلبع 14050 صوتا، والنائب السابق محمد سعد تمرازو حصل على 13697 صوتا، وعمرو على الزقم مرشح حزب مستقبل وطن على 11869 صوتا، ويتبقى حاليا فرز 67 لجنة انتخابية بالدائرة.

وتضم البحيرة 1737 لجنة مقسمة على 10 دوائر انتخابية، بها 27 مرشحًا من أصل 242 مرشحًا على المقاعد الفردية، وقائمة من 4 قوائم ترشحت عن دائرة غرب الدلتا.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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