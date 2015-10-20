أخبار عاجلة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور..جيش الاحتلال يهدم منزل فلسطينى قتل إسرائيلية فى 2014

Google+ Print
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، أنه هدم فى وقت مبكر اليوم الثلاثاء، منزل فلسطينى فى الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة) كان قتل إسرائيلية طعنا فى أواخر 2014، حسبما أعلن متحدث باسم الجيش.

وترافقت عملية هدم منزل ماهر الهشلمون بمواجهات بين جنود اسرائيليين وعشرات الفلسطينيين الذين راحوا يرشقونهم بالحجارة دون وقوع ضحايا، حسبما افاد شهود عيان.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الجتماعى "توتير" صوراً للمنزل والاشتباكات التى وقعت مع الفلسطينيين بالقرب من منزل ماهر الهشلمون.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365