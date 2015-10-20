بالصور..جيش الاحتلال يهدم منزل فلسطينى قتل إسرائيلية فى 2014

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، أنه هدم فى وقت مبكر اليوم الثلاثاء، منزل فلسطينى فى الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة) كان قتل إسرائيلية طعنا فى أواخر 2014، حسبما أعلن متحدث باسم الجيش.

وترافقت عملية هدم منزل ماهر الهشلمون بمواجهات بين جنود اسرائيليين وعشرات الفلسطينيين الذين راحوا يرشقونهم بالحجارة دون وقوع ضحايا، حسبما افاد شهود عيان.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الجتماعى "توتير" صوراً للمنزل والاشتباكات التى وقعت مع الفلسطينيين بالقرب من منزل ماهر الهشلمون.



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