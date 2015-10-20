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لمريض فيروس C.. احرص على فحص السكر بصفة دورية لتفادى خطره

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لمريض فيروس C.. احرص على فحص السكر بصفة دورية لتفادى خطره لمريض فيروس C.. احرص على فحص السكر بصفة دورية لتفادى خطره
يعانى الكثيرون من الإصابة بفيروس C نتيجة أسباب مختلفة منها استخدام أدوات ملوثة أو نقل الدم ملوث، كما تحتل المركز الأول من حيث عدد الإصابة بمرض فيروس C.

فيروس C أحد العوامل المسببه لمرض السكر أحيانا


>حول ذلك يقول دكتور أحمد السبعاوى أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء بالمعهد القومى للسكر، إن هناك بعض مرضى الكبد ليسوا على دراية كافية بأنهم معرضون للإصابة بمرض السكر نتيجة لإصابتهم بأمراض الكبد التى تؤدى إلى زيادة احتماليه الإصابة بمرض السكر ومنها فيروس الكبد C.

25% من مرضى فيروس سى مصابون يصابون بالسكر


>ويتابع د. السبعاوى قائلا إن حوالى 25% من المرضى الذين يعانون من الإصابة بفيروس C مصابون بالسكر بسبب اصابتهم بالفيروس وتلقى العلاج باستخدام الانترفيرون الذين يستخدمه أغلب مرضى فيروس C للعلاج".

أهمية الفحص الدورى لمرض السكر بالنسبة مرضى فيروس سى
>وأضاف د. السبعاوى" غالبا يكتشف المريض المصاب بفيروس C أنه مصاب بمرض السكر بالصدفة عندما يطلب الطبيب إجراء بعض التحاليل والفحوصات ومنها تحليل السكر ليكتشف أنه مصاب أيضا بمرض السكر".

لذلك ينصح د. السبعاوى مرضى فيروس C بضرورة الاهتمام بإجراء الفحوصات الخاصة بمرض السكر بصفة دورية حتى لا يتفاجأ بظهور أعراضه".

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