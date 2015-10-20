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بالفيديو مواطن سعودى يصور مفاجأة مرعبة على طريق سريع ليلا

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بالفيديو مواطن سعودى يصور مفاجأة مرعبة على طريق سريع ليلا بالفيديو مواطن سعودى يصور مفاجأة مرعبة على طريق سريع ليلا

فى الفترة الأخيرة والسنوات الخمس الأخيرة كثرة فى المملكة العربية الطرق والتى تؤدى إلى وفاة الكثير من الأشخاص يوميا داخل المملكة، وبالرغم من ان المملكة العربية السعودية وحكومتها تقوم بجهد مكثف للحد من هذة الحوادث وذلك عن طريق إصلاح الطرق السريعه ووضع إشارات مرورية عليها إلا أنه ما زال هناك الكثير من الحوادث تقع يوميا داخل المملكه.

وأرجع بعض الخبراء أن السبب الرئيسى لكثرة الحوادث فى المملكه على الطرق السريعه، هو أن هذة الطرق تمتد لمسافات طويلة وذلك بسبب مساحة السعودية الكبيرة والتى تزيد عن 2 مليون كليلوا متر مربع.

هذا وقد قام أحد المواطنين السعوديين بتصوير مفاجأة مرعبة حدثت له ليلا على أحد الطرق السريعة داخل المملكة وبالتحديد فى منطقة (أحد المسارحة) التابعه لبلدية (جازان) .

حيث قام هذا الشخص بتصوير عمود كهرباء ظهر له فجأة فى وسط الطريق السريع وهو يسوق سيارته ليلا ودون وجود أى إشارات أو علامات تحذيرية تدل علية ، هذا العمود قد تسبب فى الكثير من الحوادث البشعة على هذا الطريق.

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