حب مصر تكتسح دائرة بولاق الدكرور 45166 صوتا ومرشح الوفد بـ20222

إجمالى 407210
>حضور65895
>صحيحة 60396
>باطلة5499
القوائم:
>
>نداء مصر 7987
>كتلة الصحوة الوطنية2770
>فى حب مصر45166
>ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال 4473
الفردى :
>
>إجمالى407210
>حضور65895
>صحيحة57818
>باطلة 8077
أسماء المرشحين:
>
>1 جمعة قرنى محمد السيد جمال قرنى 9017
>2 أشرف أمين عبدالعال عقل 4440
>3 محمد السيد الحسينى قاسم 15801
>4 عمر أحمد عمر محمد زايد 19724
>5 محمود محمد توفيق سليمان 9944
>6 السيد مصطفى محمود يوسف 14230
>7 علاء عنتر عبدالعلى محمد ريان الشريف 2557
>8 محمد أحمد محمد اسماعيل 13370
>9 سعيد محمد سعيد السيد 3674
>10 عمرو محمد جمال أبو اليزيد 20222
>11 رضا محمد أبو اليزيد الحنفى 4291
>12 يسرى عبدالعزيز حمدى عبدالحميد 2926
>13 أحمد عبدالحميد السيد على 1652
>14 حسين ابو قريش كامل صالح هريدى 2958
>15 عمرو عزت محمد السيد 3404
>16 مصطفى ابراهيم محمد سعيد 1428
>17 سيد سليم غريب سليم سيد سليم 2608
>18 حسن عابدين عبدالعاطى ادم 2275
>19 جمال محمود محمد السنطاوى 1668
>20 علاء سيد على محمد 1410
>21 عماد إبراهيم كامل حنين 3431
>22 عبدالمنعم لطفى محمد كمال 1525
>23 أحمد عبدالغفار معتوق محمد 1349
>24 محمد فاروق مهنى على محمد فاروق مهنى 901
>25 حلمى مصطفى ابراهيم رجب 684
>26 صبحى محمد عبد السلام محمود 2530
>27 سمير إبراهيم أحمد إبراهيم 1375
>28 محمد محمد عبدالجابر اسماعيل 1313
>29 خالد رمضان ابوالعلا حسين 439
>30 ممدوح محمد ابو الفتوح 497
>31 ياسر علام جاد الكريم سليم 968
>32 أشرف سيد سليمان مصطفى 1648
>33 عبدالمنعم ابراهيم امين مرسى 1265
>34 صلاح مصطفى عبدالحليم على 2400
>35 حمدى ابراهيم عبدالمعطى بدوى 557
>36 عبدالعزيز عبدالغنى طلبه عطوه 1324
>37 عبدالرحيم عبدالله عبدالرحيم رشوان 2428
>38 محمد حموده حمدى حمد حموده 630
>39 عبدالعزيز على عبدالعزيزالتحيوى 1323
>40 وليد محمد محمد متولى البارودى 1795
>41 سامح السيد عبد الصادق حسين813
>42 سعد الدين عبدالواحد السيد القصاص 2554
>43 أحمد على محمد على مصطفى 1860
>44 عادل محمد محمد صالح عادل صالح 795
>45 وحيد عبد الرحيم عبد الموجود عبد الرحيم 1451
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