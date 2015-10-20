حب مصر تكتسح دائرة بولاق الدكرور 45166 صوتا ومرشح الوفد بـ20222

أعلن المستشار عبد القادر عبد الرشيد، رئيس اللجنة الانتخابية العامة بمنطقة بولاق الدكرور التى يتبعها 205 لجان فرعية بمدارس بولاق المختلفة نتائج الانتخابات حيث اكتسحت فى حب مصر بـ45166 صوتا وفيما يلى بيان تفصيلى بالنتائج:

إجمالى 407210

>حضور65895

>صحيحة 60396

>باطلة5499

القوائم:

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الفردى :

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أسماء المرشحين:

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>نداء مصر 7987>كتلة الصحوة الوطنية2770>فى حب مصر45166>ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال 4473>إجمالى407210>حضور65895>صحيحة57818>باطلة 8077>1 جمعة قرنى محمد السيد جمال قرنى 9017>2 أشرف أمين عبدالعال عقل 4440>3 محمد السيد الحسينى قاسم 15801>4 عمر أحمد عمر محمد زايد 19724>5 محمود محمد توفيق سليمان 9944>6 السيد مصطفى محمود يوسف 14230>7 علاء عنتر عبدالعلى محمد ريان الشريف 2557>8 محمد أحمد محمد اسماعيل 13370>9 سعيد محمد سعيد السيد 3674>10 عمرو محمد جمال أبو اليزيد 20222>11 رضا محمد أبو اليزيد الحنفى 4291>12 يسرى عبدالعزيز حمدى عبدالحميد 2926>13 أحمد عبدالحميد السيد على 1652>14 حسين ابو قريش كامل صالح هريدى 2958>15 عمرو عزت محمد السيد 3404>16 مصطفى ابراهيم محمد سعيد 1428>17 سيد سليم غريب سليم سيد سليم 2608>18 حسن عابدين عبدالعاطى ادم 2275>19 جمال محمود محمد السنطاوى 1668>20 علاء سيد على محمد 1410>21 عماد إبراهيم كامل حنين 3431>22 عبدالمنعم لطفى محمد كمال 1525>23 أحمد عبدالغفار معتوق محمد 1349>24 محمد فاروق مهنى على محمد فاروق مهنى 901>25 حلمى مصطفى ابراهيم رجب 684>26 صبحى محمد عبد السلام محمود 2530>27 سمير إبراهيم أحمد إبراهيم 1375>28 محمد محمد عبدالجابر اسماعيل 1313>29 خالد رمضان ابوالعلا حسين 439>30 ممدوح محمد ابو الفتوح 497>31 ياسر علام جاد الكريم سليم 968>32 أشرف سيد سليمان مصطفى 1648>33 عبدالمنعم ابراهيم امين مرسى 1265>34 صلاح مصطفى عبدالحليم على 2400>35 حمدى ابراهيم عبدالمعطى بدوى 557>36 عبدالعزيز عبدالغنى طلبه عطوه 1324>37 عبدالرحيم عبدالله عبدالرحيم رشوان 2428>38 محمد حموده حمدى حمد حموده 630>39 عبدالعزيز على عبدالعزيزالتحيوى 1323>40 وليد محمد محمد متولى البارودى 1795>41 سامح السيد عبد الصادق حسين813>42 سعد الدين عبدالواحد السيد القصاص 2554>43 أحمد على محمد على مصطفى 1860>44 عادل محمد محمد صالح عادل صالح 795>45 وحيد عبد الرحيم عبد الموجود عبد الرحيم 1451

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