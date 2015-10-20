بالفيديو ...طريقة صحية لقلى كيلو من الباذنجان بمعلقتين زيت فقط

الباذنجان الرومى وهو يعرف بحجمه الكبير ولون قشرته شديد السواد فكلما اقتربت الثمرة الى اللون الاسود لما ذل على نضوجها وقلة البذور بداخلها وثمرة الباذنجان هذه تمتتع بقوام اسفنجى وخاصية الاسفنج ايضا فهو مادة ماصة للسوائل ولذا عندما نقوم بقلى الباذنجان نجده امتص الكثير من الزيت وهذا ضار جدا للصحة لما يقلل من طعمه المحبوب الينا

ولذا لجاءت امهاتنا على محاربة هذه الخاصية بعمل خلطة من الدقيق والتوابل ووضع الشرائح فى هذا المعجون ولكن ايضا البعض لايفضل هذه الطريقة فهى ربما تغيير من طعمه المقضل لدى البعض وايضا لمن يحبون عمله مسقعة ووضعه فى طاجن بعض قليه فى صوص المسقعة المميز باللخم المفروم فهذه الطريقة غير مجدية وهى ايضا بالرغم من انها تقلل امتصاص الشرائح للزيت ولكنها تستهلك كمية ليست بالصغيرة ولذا بحثت ووجدت طريقة مفيدة جدا وصخية للغاية وهى لن تستهلك لكل كيلو باذنجان سوى معلقتين الى ثلاث من الزيت واليك هذه الطريقة بالفيديو

اسهل طريقة لقلى االباذنجان بدون مايشرب الزيت وكمان ب3 ملاعق زيت فقط

شبكةعيونالإخبارية

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