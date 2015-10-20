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طريقة قلى كيلو من البطاطس المقرمشة بمعلقة زيت

  • هو وهى
  • 14 ألف
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طريقة قلى كيلو من البطاطس المقرمشة بمعلقة زيت طريقة قلى كيلو من البطاطس المقرمشة بمعلقة زيت

البطاطس المقلية هى من اطعم الاكلات التلى يفضلها الصغار والكبار ولا يستغنى عنها بيت فهى وحبة اساسية فى اوقات الافطار والغذاء والعشاء ولكن يعاب عليها باثنتين
اولاهما انها تقلى بكمية كبيرة من الزيت وطبعا مهما حاولنا فهى تمتص منه كمية ليست بالقليل وهذا ضار على صحة الجميع ولكن الاكثر الذين يعنانون مشاكل صحية وتمنعهم من اكلها على هذا النحو اما الشق الثانى ان الغالبية تقلى البطاطس فى زيت سبق القلى فيه مرة سابقة وهذا اايضا ضار جداا حيث وصول الزيت الى درجة عالية للقلى ثم يترك ليبرد ثم يسخن مرة اخرى فهو اصبح مؤكسد وضار ومع الاستعمال طويل المدى يصيب والعياذ باله بسرطان القولون او الكبد ولذا اشارة لكل ام عند القلى يجب ان تتخلصى من الزيت فور استخدامه ولا تستخدميه مرة اخرى
اذا وجب علينا كشف النقاب عن الطريقة التى تجعلنا نحمر كيلو من البطاطس بمعلقة واحدة من الزيت فقط لاغير
اولا :المكونات
كيلو من البطاطس
لتر ماء مغلى ومضاف اليه ملعقم من الخل
توابل للطعم”زعتر ,ثوم مجفف زيت ذرة ,نشا ملح”
ملعقة صغيرة من كل نوع ماعذ الزيت فسوف يكون ملعقة كبيرةونصف
الطريقة

نقشر البطاطس ونقطعها بوم فريت او الومت او حسب الرغبة ونضعها فى الماء المغلى فور غليانه ونتركهم لمده اربع دقائق فقط
ننشل البطاطس من الماء ونصفيها جيدا من الماء ويفضل تركها على فوطة نظيفة جافة لمدة لاتقل عن ساعة مع تشغيل الشفاط على المروحة اذا توفر عندك
الخطوة الاخيرة
نقوم بعد ذلك بخلطها جيّداً مع زيت

الزيتون والتوابل الأخرى من النشا والزعتر والملح ومسحوق الثوم. نضعها بعد ذلك داخل

صينيّة من التيفال او التفلون الغير قابل للالتصاقوندخلها في الفرن على نار متوسّطة لمدّة عشرين أو ثلاثين دقيقة، ويفضّل أن تؤكل مباشرةً وهي ساخنة،
و بالهنا والشفا

 

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