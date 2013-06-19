اليوم.. طلاب مرحلتي الثانوية العامة يؤدون امتحان الفلسفة والمنطق

كتب : توفيق شعبان منذ 11 دقيقة

يؤدي صباح اليوم، طلاب المرحلة الأولى والثانية من الثانوية العامة، امتحان مادة الفلسفة والمنطق، حيث يبدأ الامتحان من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الثانية عشرة ظهرا، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل الداخلية وأمن وزارة التعليم.

يشار إلى أن طلاب المرحلة الأولى أدوا امتحانات اللغة العربية، والتفاضل وحساب المثلثات، ورياضيات (1) واللغة الأجنبية الثانية، والجغرافيا والإنجليزى، والجيولوجيا والعلوم البيئية.

وأدى طلاب المرحلة الثانية امتحانات اللغة العربية والإنجليزية والجغرافيا والجيولوجيا والفيزياء والتفاضل والتكامل رياضيات (2) حتى الآن.