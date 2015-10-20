ثانى سيدة تخوض الإعادة بدائرة الحوامدية وأبو النمرس وخسارة مرشح النور

أعلنت، منذ قليل، اللجنة العامة نتائج دائرة الحوامدية وأبو النمرس بانتخابات مجلس النواب، وجاء كالتالى، إجمالى المقيدين ٢٨٢٣٠٣، الحضور ٨٢٨٦٤، الأصوات الصحيح ٧٤٢٥٧، والأصوات الباطلة ٨٦٠٧.

1- رمزى يمامة - مستقل ٨٣٤٤

>2. عمرو إبراهيم محمود دسوقى - عمرو إبراهيم دسوقى - حماة الوطن ٤٢١٢

>3. محمد سعد الدين حسن عبد اللطيف البطل- محمد سعد البطل - مستقل ٧١٦٤

>4. مصطفى إمام حسين هيبة - مصطفى هيبة- المصريين الأحرار ٥٤٧٦

>5. يحيى فضل محمد أبوشنب - كابتن يحيى أبوشنب - الوفد الجديد ٣٩٠٦

>6. فارس فرجانى بدوى خالد أبو الدهب - فارس أبو الدهب - المصريين الأحرار ٧٣٨١

>7. أحمد عيسى على الجمل - الدكتور أحمد الجمل - مستقل ٥٢٢٩

>8. محمد فرحات عبده سليمان - مستقل ٥٢٦٦

>9. محمود حنفى منظور أبو الدهب - محمود منظور- مستقل ٣٨٢٦

>10. رضا زكى محمود جوده محمد - رضا زكى- مستقل ٦٩٥

>11. عبد الغفار محمد عبد العليم محمود - سعيد عبد العليم - النور ٣٩٢٣

>12. محمد سيد عبدالله على الفقى - محمد الفقى – مستقل ٧٢٤٧

>13. هشام يحيى محمد حسين – الدكتور هشام يحيى – مستقل ٨٨٦

>14. عصام عثمان محمود أحمد إدريس - عصام إدريس - مستقل ١٤٤٣٠

>15. طارق عباس عبد الوهاب رضوان - طارق عباس رضوان - مستقل ٥٥٨

>16. ماجد جمعة حسن هلال - ماجد هلال - السلام الديمقراطى ٦٢٥٩

>17. نرمين أحمد فتحى عبد المجيد بدراوى - نرمين فتحى بدراوى - مستقل ٨٧٣٧

>18. إبراهيم أحمد أحمد حمودة - الدكتور إبراهيم حمودة - مستقبل وطن ٢٦٠٤٩

>19. سعيد سلامة حسين زيدان - سعيد السمان - مستقل ٣٢٨١

>20. حسام الدين عاشور محمد على - حسام عاشور أيوب - السلام الديمقراطى ١٢٧٩١

>21. سمير سعد رجب سعيد- سامى سعيد - المصرى الديمقراطى ١٦٢٧

>22. خالد وهبة سلامة عبد الحميد - خالد وهبة ليمون - مستقل ٧٢٢٧

وجاءت نتيجة القوائم كالتالى:

نداء مصر ١١٦٩٥

>الصحوة ٥١٨٥

>فى حب مصر ٤٣١٤٢

>ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال ٩٢٥٠

- جولة إعادة بين عفيفى ونصيف وشرعى وأحمد سيد فى الدائرة الأولى بأسوان

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- الإعادة بين مرشحى المصريين الأحرار ومستقبل وطن فى الدائرة الخامسة بأسوان

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- الإعادة بين 4 مرشحين بينهم نجل أبو العز الحريرى فى محرم بيك بالإسكندرية

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- مرشح "مستقبل وطن" يكتسح لجان الخارجة بـ11500 صوت حتى الآن

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- "فى حب مصر" تحصد 21 ألفًا و890 صوتًا بالغردقة تليها "نداء مصر" بـ8777

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- إعادة بين 4 مرشحين بمركز أول أسيوط.. و"فى حب مصر" تحصد 48% من الأصوات

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- لجنة 38 بأسيوط: 307 أصوات لـ"فى حب مصر" و138 لـ"نداء مصر"

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- الإعادة بين عبد التواب وفرغلى وأبوسمنة ومرشح "النور" بدائرة طامية فى الفيوم

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- ننشر نتائج مرشحى دائرة الخارجة الانتخابية فى 30 لجنة

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- بعد فرز 63 لجنة.. "النور" يتقدم على "فى حب مصر" بأبو المطامير بالبحيرة

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