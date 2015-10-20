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شاهد بالفيديو : رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور يسب المستشار ناجى شحاته على الهواء .

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شاهد بالفيديو : رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور يسب المستشار ناجى شحاته على الهواء . شاهد بالفيديو : رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور يسب المستشار ناجى شحاته على الهواء .

المصدر : نجوم مصرية

مع الاعلامية ايمان الحصري فى مداخلة هاتفية على برنامج “90 دقيقة”  المذاع على قناة المحور قام المستشار مرتضى منصور بنفي الاتهامات الموجهة إليه فى قيامه بالتعدي على على أحد المرشحين للبرلمان .

واقسم  بأن تلك الاتهامات ما هى الا محض افتراء ووجه  وابل من السباب لمن أطلق تلك الشائعة التى تناقلتها القنوات الفضائية  موجهاً كلماته الى المستشار محمد ناجى شحاته  الذى تناقل خبر استعانته  بالبلطجية  ، عبر الفضائيات على حد تعبيره .

هذا وقد اضاف  انه بعيد تاماً عن تلك الشائعة باعتبار انه رجل قانون وعضو مجلس شعب سابق وانه يعمل فى سلك النيابة من قبل المستشار ناجى شحاته .وتابع حديثه بالقسم للمرة الثانية  بانه لم يحدث أي مشاحنات  داخل تلك اللجنة محل الواقعة المزعمة .وانه لم يطالب احداً بالتصويت لشخص معين وان حديثه كان لحث الشعب على النزول والتصويت فى الانتخابات البرلمانية .

وفى اخر المداخلة انهى المستشار مرتضى منصور حديثه مع الاعلامية  ايمان الحصري منفعلاً بسبب سؤالها عن اسباب الخلاف  قائلاً “انتى تحققي معايا لو مش مصدقة اقفلي ”

هذا ومن الجدير بالذكر ان المستشار محمد ناجى شحاته  فى مداخلة هاتفية مساء امس الاثنين  انه قد تلقى  شكوى من عميد جيش بأحد اللجان الانتخابية تفيد باقتحام المستشار مرتضى منصور لجنة انتخابية واعتدى على مرشح  مستخدماً مجموعة من البلطجية .

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