الحكومة الليبية ترفض مقترح اقتسام السلطة المقدم من الأمم المتحدة

رفضت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا المقترح المقدم من الأمم المتحدة لاتفاق اقتسام السلطة مع السلطات المنافسة التى يقودها الإسلاميون والذى كان من المفترض أن يحقق السلام فى الدولة الواقعة شمال أفريقيا.

وقال فراج أبو هاشم، المتحدث باسم البرلمان المعترف به دوليا، أمس الاثنين، إنهم لن يوقعوا على الاتفاق لتشكيل حكومة وحدة لأن الأمم المتحدة رفضت استثناء التعديلات التى أضافتها السلطات الإسلامية دون موافقتهم.

انزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافى وقتله فى 2011. والحكومة المعترف بها دوليا مقيدة الآن فى الشرق الأقصى للبلاد، بينما تسيطر الحكومة المنافسة التى يقودها إسلاميون على العاصمة طرابلس.

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