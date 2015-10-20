بالصور..السلطات الليبية تواصل محاكمة المتهمين فى تفجيرات "لوكيربى"
استمعت أمس الاثنين، محكمة الجنايات الليبية، فى طرابلس، لأقوال المتهمين فى قضية تفجيرات الطائرة الأمريكية "بأن أمريكان" فوق مدينة لوكيربى الاسكتلندية، عام 1988.إعلان - Ads إعلان - Ads
واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية واسكتلندا كلا من عبدالله السنوسى رئيس الاستخبارات الليبى السابق فى عهد نظام معمر القذافى وأبوعجيلة مسعود الذى يبحث المحققون فيما إذا كان صانعا للقنابل، للاشتباه بهما فى تفجير الطائرة.
وينتظر السنوسى حكما بالإعدام فى عدد من القضايا من بينها قتل المتظاهرين فى ثورة العام 2011 فى حين يواجه مسعود عدة أحكام مختلفة.
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