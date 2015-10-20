برلمان العراق يطالب نظيره الألمانى بمنع إعادة اللاجئين لأوروبا قسـريا

دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقى آرام شيخ محـمد، البرلمان الألمانى إلى العمل من أجل منع إعادة طالبى اللجوء العراقيين قسـريا من أوروبا.

وقال شيخ محـمد "إن ما شهده العراق من أعمال عـنف وتهديدات أمنية وحــالة عدم الإستقرار السياسى والأزمة المالية التى تزامنت مع تفشى البطالة كانت سببا رئيسيا لهجرة العراقيين".

جاء ذلك خلال اجتماع شيخ محـمد مع الوفـد الألمانى على هامش اجـتماعات الدورة (133) للاتحاد البرلمانى الدولى فى جنيف، وأثنى نائب رئيس المجلس على دور الحكومة الألمانية والشعب الألمانى لمواقفها الإنسانية ودعم العراق فى حـربه ضد قوى الإرهاب والتطرف.

وأعرب نائب رئيس مجلس النواب العراقي، عن شكره لألمانيا التى احتوت اللاجئين العراقيين، وطالب الوفد الألمانى بالعمل على عدم إعادة اللاجئين العراقيين ولا يوجد أى مبرر لفعل ذلك فى وقت الراهن موضحا لهم أسباب هجـرة العراقيين.

وذكر بيان للمكتب الاعلامى لنائب رئيس البرلمان أمس الاثنين، أن شيخ محمد زار مع ووفــد عراقى بحضور القنصل العراقى فى سـويسرا المقــر الرئيسى لمنظمة الهجرة الدولية فى مدينة جـنيف واجتمع مع رئيس التنفيذى للمنظمة وليام سوينج.

>وأشار شيخ محمد إلى معاناة النازحـين فى إقليم كردستان والمحافظات العراقية، وسبل تقـديم المساعدات الإنسانية لهذه العوائل عن طريق منظمة الهجـرة الدولية، وأضاف: إن العراق بسـبب حـربه مع الإرهاب لايتمكن من مساعدة النازحين بقـدر الحـاجة المطلوبة، لذا نطلب من المنظمة الضغط على المجـتمع الدولى من أجل تخـفيف هذا العـبء على كاهل العراق شعـبا وحكومة.

وشدد نائب رئيس المجلس على ضرورة تكثيف جهود المنظمة لمنع الدول الأوروبية من إعادة اللاجئين إلى العراق قسريا، وبحـث السـبل الكفيلة لمعالجة هذه المشكلة، داعيا الدول الغربية إلى العـمل بشكل جـدى من أجل الاستـقرار السياسى والأمنى وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق المؤسـسات الشرعية والدستورية داخـل العراق.

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