الصحة السعودية: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا وشفاء 6 حالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، فيما شفيت 6 حالات.

وذكرت وزارة الصحة السعودية فى بيان لها الاثنين، أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس بالرياض ليرتفع عدد الحالات التى أصيبت إلى 1260 توفى منهم 539 حالة وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى يونيو 2012.

وأضافت أن ست حالات قد تماثلت للشفاء بالرياض والمدينة المنورة ليرتفع عدد الحالات التى شفيت إلى 710 حالات بينما تبقى 11 حالة تحت العلاج.

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