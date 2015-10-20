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تجديد حبس عاطل قتل أرملة تعرف عليها عبر "فيس بوك" وسرق شقتها بالعجوزة

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تجديد حبس عاطل قتل أرملة تعرف عليها عبر "فيس بوك" وسرق شقتها بالعجوزة تجديد حبس عاطل قتل أرملة تعرف عليها عبر "فيس بوك" وسرق شقتها بالعجوزة
جددت نيابة شمال الجيزة برئاسة المستشار أحمد الحمزاوى حبس "ر.ا" 18 سنة،15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامه بقتل سيدة تدعى "ع.ك" أرملة، تعرف عليها عبر "الفيس بوك" وضرب رأسها بـ"زهرية" وسرق بعض محتويات منزلها.

وكان رجال مباحث قسم شرطة "العجوزة" تلقوا بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها العجوزة، وبعد إخطار النيابة انتقلوا إلى مكان الواقعة، ورفع خبراء المعمل الجنائى البصمات وعاينت النيابة العامة مسرح الحادث.

وتوصلت التحريات إلى أن "ع.ك" تعرفت على شاب من خلال "فيس بوك"، واتفقت معه على لقاء يجمعهما فى منزلها، وبوصوله قرر سرقة الشقة، وحينما حاولت مقاومته هشم رأسها بـ"زهرية" واستولى على مبالغ ومصوغات ذهبية ومتعلقاتها الشخصية وفر هارباً إلى أن توصلت التحريات لمكان تواجده وألقت القبض عليه.

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مصر 365

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