القبض على سائق بحوزته 6 كيلو جرامات من مخدر الحشيش بالمرج

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج من ضبط "أبراهيم.ز.ص" 33 سنة، سائق، لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا لنشاطه الإجرامى، أثناء استقلاله السيارة رقم "ى س ص 418" ملكه وبحوزته كمية من الحشيش الخدر وزنت 6 كيلو جرامات.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنه كان فى طريقه لترويجها على عملائه، مشيرا إلى أنه تحصل على المواد المخدرة من "محمد.ا" فى الشرقية مقابل مبلغ 75 ألف جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.