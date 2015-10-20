زوج أمام محكمة الأسرة: طليقتى مارست كل أنواع القهر النفسى ضدى

أقام "محمد فايز" دعوى رؤية ضد زوجته "هناء س" أمام محكمة الأسرة بالسيدة زينب بعد رفضها رؤية نجلته التى تبلغ 8 سنوات منذ أن قامت بخلعه فى محكمة الأسرة من 3 سنوات.

وأضاف "محمد" فى دعواه التى حملت رقم "1897" لسنة 2015: "عشت معاه 5 سنوات تحملت فيهم اهمالها وتسلطها ولسانها الذى لا يتحدث إلا بالإساءة والتأنيب، كانت لا تقول لى كلمة طيبة أبدا، ونست أننى زوجها ولى حقوق ومارست على كل أنواع القهر النفسى وفى الأخير ذهبت دون علمى وخلعتنى لكى تذلنى كما قالت لى بعد ذلك".

وتابع "منذ طلاقنا من 3 سنوات وهى ترفض أن أرى طفلتى الصغيرة وتساومنى على دفع مبلغ مالى ليس بحوزتى لكى أخذ الطفلة قائلة – أنا طلعت من الجوازة بخسارة- منها لله فهى أسوء مثال للأم وقد أوقعنى حظى التعيس بين يديها وها أنا وابنتى نعانى".

واستكمل، "عندما علمت أننى أقمت الدعوى وهى تهددنى وأخيرا دفعت لبطلجية أموالا ليعتدوا على ومكثت أعالج من آثارها 8 أسابيع لكى أتراجع ولكن للأسف حظها التعيس جعل الشرطة تلقى القبض عليهم واعترفوا ضدها".