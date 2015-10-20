بالفيديو اسد يقوم بالامساك بطفل و الام بكل شجاعة تستعيد الطفل من مخالب الاسد

فى موقف غريب وصعب جدا على كل ام حيث كان طفل يتحرك بجوار اسد فى حديقة خاصة بالاطفال واذا بالاسد يقوم بالامساك بة ولكن فى لحظات قامت الام بكل شجاعة بانقاذ ابنها من بين مخالب الاسد

كان ذلك الحدث فى حديقة للاطفال والمفترض انة لا يوجود بها حيوانات وكانت هذة الحديق بروسيا حيث كان يلعب الاطفال والاهالى متواجدون دون ان يلاحظو بوجود اسد وفجاة وبدون مقدمات فى لحظة عبور طفل قام الاسد بالهجوم علية لياخدة بين مخالبة

ولكن فى اقل من لحظات كانت ام هذا الطفل تسحب ابنها من بين مخالب الاسد بكل شجاعة وهى تصرخ خوفا على طفلها الصغير فى ذهول من الجميع بوجود اسد فى حديقة خاصة بالاطفال

وقد تم توثيق هذا المشهد من قبل احد الموجود بالحديقة بالصدفة حيث تم تصوير المشهد بتليفون محمول ذو جودة متوسطة ولكن بعد نزول هذا المقطع على مواقع التواصل الاجتماعى لاقى متابعة كبيرة بسبب موقف الام الشجاع

واليكم الفيديو الذى يظهر فية الاسد وهو يحاول الهجوم على طفل والام تنقذة

شبكةعيونالإخبارية

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