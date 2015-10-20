السيطرة على حريق شب فى مصنع للأقطان بالخانكة دون خسائر فى الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى مصنع للأقطان بمنطقة العكرشة بمدينة الخانكة، فتم إخماد النيران على الفور قبل امتدادها للمصانع المجاورة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمصنع قطن بناحية العكرشة – أبو زعبل – دائرة مركز الخانكة وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

وتبين من المعاينة أن الحريق شب بمصنع لإعادة تصنيع بقايا الأقمشة وتحويلها لأقطان مقام على مساحة 200 متر ملك رضا محمود محمد، وأتت النيران على كمية من بقايا الأقمشة والأقطان وبعض ماكينات التصنيع، ولم ينتج عن الحريق إصابات أو خسائر بالأرواح. وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.