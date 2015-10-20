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بالفيديو ...قامت فتاة بغسل شعرها بمشروب كوكاكولا ،والنتيجة مذهلة حقآ!

  • الصحة
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بالفيديو ...قامت فتاة بغسل شعرها بمشروب كوكاكولا ،والنتيجة مذهلة حقآ! بالفيديو ...قامت فتاة بغسل شعرها بمشروب كوكاكولا ،والنتيجة مذهلة حقآ!

كثيرآ من الفتياة يرغبن فى مظهر جميل لشعرهن حيث يستعملن الكريمات وغالبا يلجأن الى أماكن التجميل للحصول على شعر جذاب ومبهر.

ورغم وجود كثيرآ من الكريمات وادوات التجميل الا أن الانسان يحب دائما التجربة ،حيث قامت فتاة بغسل شعرها بمشروب كوكاكولا والذى ادى لنتيجة مذهلة حقا عندما فعلت هذا ، عندما غسلت شعرها وجدت أن شعرها تغير وأصبح له كثافة عالية بالاضافة الى أنه أصبح لامع ورطب وناعم ايضآ ،وبالفعل تعمل الصودا الموجودة فى المشروبات الغازية بتنعيم الشعر وفردة وتظهر الشعر الخفيف بكثافة عالية بسرعة وبدون اهدار فى الوقت .

الطريقة/ لا تحتاج الا الى زجاجة من مشروب الكوكاكولا ثم اغسلى به شعرك ثم جففية كالعادة أو اتركية حتى يجف وحده سوف تجدى أن شعرك أصبح ذو لون جذاب ولامع أكثر ورطب ومفرود كل هذا بالاضافة الى أنه أصبح كثيف أكثر.

هذه الطريقة لمن يعانون من الشعر الضعيف والخفيف حيث يمكنك اضافة الكولا الى كيس حناء للحصول على شعر كثيف ومفرود وناعم حيث تعمل الحناء على تغذية الشعر ايضآ.

شاهد كيف فعلت الكولا فى شعر هذه الفتاة:-

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