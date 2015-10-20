بالفديو | علاج سحرى لتشققات الكعبين والتخلص منهم فى 5 دقائق.

فى فصل الشتاء يبدأ الكعبين فى ظهور تشققات جامدة بهم ويصبح مظهرهم غير لائق ويسببون أرق أثناء المشى ولايوجد سيدة تحب مظهر كعبها بهذا الشكل .

وتسعى السيدات لأيجاد طرق لعلاج هذه التشققات من وصفات وكريمات غالية الثمن ولكن دون جدوى ويستمر التشقق كما هو .

هذه وصفة سحرية وفعالة لتشققات الكعبين وتقضى على التشقق نهائيا .

مقادير الوصفة .

4 ملاعق صغيرة من السكر أو الملح .

ملعقة صغيرة زيت عطرى تفضلين رائحته .

نصف كوب زيت أطفال .

طريقة الأعداد .

يتم خلط السكر مع نصف كوب زيت الأطفال مع ملغقة الزيت العطرى المفضل لديكى كل ذلك فى وعاء ويتم المزج جيدا .

يتم تدليك الكعبين بهم والقدم أيضا ويترك لمدة نصف ساعة على الكعبين حتى ينشف ثم قومى بغسل قدمك بالماء الدافىء ثم نشفيهم جيدا .

وبعد ذلك يتم وضع كريم مرطب على القدمين والكعبين بعد عمل هذا المقشر سوف يجعل الكعبين بدون تشققات ونعمين كالحرير .

وكررى هذا المقشر طول فترة الشتاء مرة أسبوعيا سوف تختفى التشففات نهائيا ولاتأتى لقدمك مرة أخرى

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شبكةعيونالإخبارية

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