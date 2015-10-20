بالفديو | علاج سحرى لتشققات الكعبين والتخلص منهم فى 5 دقائق.

فى فصل الشتاء يبدأ الكعبين فى ظهور تشققات جامدة بهم ويصبح مظهرهم غير لائق ويسببون أرق أثناء المشى ولايوجد سيدة تحب مظهر كعبها بهذا الشكل .
وتسعى السيدات لأيجاد طرق لعلاج هذه التشققات من وصفات وكريمات غالية الثمن ولكن دون جدوى ويستمر التشقق كما هو .
هذه وصفة سحرية وفعالة لتشققات الكعبين وتقضى على التشقق نهائيا .
مقادير الوصفة .
4 ملاعق صغيرة من السكر أو الملح .
ملعقة صغيرة زيت عطرى تفضلين رائحته .
نصف كوب زيت أطفال .
طريقة الأعداد .
يتم خلط السكر مع نصف كوب زيت الأطفال مع ملغقة الزيت العطرى المفضل لديكى كل ذلك فى وعاء ويتم المزج جيدا .
يتم تدليك الكعبين بهم والقدم أيضا ويترك لمدة نصف ساعة على الكعبين حتى ينشف ثم قومى بغسل قدمك بالماء الدافىء ثم نشفيهم جيدا .
وبعد ذلك يتم وضع كريم مرطب على القدمين والكعبين بعد عمل هذا المقشر سوف يجعل الكعبين بدون تشققات ونعمين كالحرير .
وكررى هذا المقشر طول فترة الشتاء مرة أسبوعيا سوف تختفى التشففات نهائيا ولاتأتى لقدمك مرة أخرى
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