أخبار عاجلة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

بالفديو | علاج سحرى لتشققات الكعبين والتخلص منهم فى 5 دقائق.

  • الصحة
  • 2 ألف
Google+ Print
بالفديو | علاج سحرى لتشققات الكعبين والتخلص منهم فى 5 دقائق. بالفديو | علاج سحرى لتشققات الكعبين والتخلص منهم فى 5 دقائق.

فى فصل الشتاء يبدأ الكعبين فى ظهور تشققات جامدة بهم ويصبح مظهرهم غير لائق ويسببون أرق أثناء المشى ولايوجد سيدة تحب مظهر كعبها بهذا الشكل .

وتسعى السيدات لأيجاد طرق لعلاج هذه التشققات من وصفات وكريمات غالية الثمن ولكن دون جدوى ويستمر التشقق كما هو .

هذه وصفة سحرية وفعالة لتشققات الكعبين وتقضى على التشقق نهائيا .

مقادير الوصفة .

4 ملاعق صغيرة من السكر أو الملح .

ملعقة صغيرة زيت عطرى تفضلين رائحته .

نصف كوب زيت أطفال .

طريقة الأعداد .

يتم خلط السكر مع نصف كوب زيت الأطفال مع ملغقة الزيت العطرى المفضل لديكى كل ذلك فى وعاء ويتم المزج جيدا .

يتم تدليك الكعبين بهم والقدم أيضا ويترك لمدة نصف ساعة على الكعبين حتى ينشف ثم قومى بغسل قدمك بالماء الدافىء ثم نشفيهم جيدا .

وبعد ذلك يتم وضع كريم مرطب على القدمين والكعبين بعد عمل هذا المقشر سوف يجعل الكعبين بدون تشققات ونعمين كالحرير .

وكررى هذا المقشر طول فترة الشتاء مرة أسبوعيا سوف تختفى التشففات نهائيا ولاتأتى لقدمك مرة أخرى

لمشاهدة الفيديو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
العصير الحارق للشحوم اشرب تلذذ و اخسر 5 كيلو في الشهر دون حمية

العصير الحارق للشحوم اشرب تلذذ و اخسر 5 كيلو في الشهر دون حمية

المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم

المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم

احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ

احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ

تعرف على صحتك العامة من لون بولك

تعرف على صحتك العامة من لون بولك