جامعة الإمام تحقق جائزة أفضل قسم تقني بالقطاع الحكومي

حصلت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بعمادة تقنية المعلومات، على جائزة أفضل قسم تقني ضمن القطاع الحكومي، والمقدمة من "دت جوف" ".GOV" التابعة ل "آي تي بي تكنولوجي" (ITP.NET) في نسختها الأولى في المملكة. وتسلم د. وليد الجندل عميد تقنية المعلومات بالجامعة الجائزة في الحفل الذي أقيم مؤخراً، في قاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية، بحضور عدد من قيادات عمادة تقنية المعلومات بالجامعة.

وتفوقت الجامعة من خلال ما قدمته من إنجازات في مختلف مجالات تقنية المعلومات، وتطبيق أعلى معايير الحماية من خلال برامج الحماية المتبعة، إضافة إلى تقديم العديد من الحلول التقنية لمواجهة التحديات وتحسين الاتصالات والتعاون والإنتاجية.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على تميز الجامعة ممثلة في مجال تقنية المعلومات وتسهيل الحصول على الخدمات المتاحة، وامتداداً للجوائز السابقة التي حققتها في مختلف المجالات التقنية، حيث سبق وأن حصلت على العديد من الجوائز في المجالات التقنية وأمن المعلومات.