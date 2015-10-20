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أمين عسير يزور الأطفال المعوقين.. ويجّرب الكرسي

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أمين عسير يزور الأطفال المعوقين.. ويجّرب الكرسي أمين عسير يزور الأطفال المعوقين.. ويجّرب الكرسي

    زار أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي أمس مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير، وقام الأمين ومرافقوه بتجربة برنامج -جرّب الكرسي- بمقر المركز، وقد أشاد بهذا البرنامج الذي اعتبره تجسيدا حقيقيا لمعاناة المعوق في حياته اليومية.

بعد ذلك سلم القاضي شهادات تكريم من المركز لفريق الترجي الذي نظم أول بطولة كروية على كأس الجمعية، واستلم درعا تذكاريا من أطفال المركز بهذه المناسبة. 

ووعد القاضي من خلال هذه الزيارة بالعمل على تنفيذ العدد من المقترحات التي كان من أهمها إلزام منفذي المشروعات الجديدة في المنطقة بعمل مداخل ومرافق خاصة للمعوقين، وأن تكون منطقة عسير صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام.

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