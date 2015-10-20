تعليم الخرج ينظم برنامج «الحليب والتمر»

السيح - واس

نظمت إدارة التعليم بمحافظة الخرج مؤخراً فعاليات برنامج "الحليب والتمر" في المدارس الابتدائية للبنين والبنات بقطاعي التعليم بالمحافظة. وأعدت الإدارة برنامجاً يهدف إلى ترسيخ السلوكيات الغذائية السليمة وتعزيزها للحد من انتشار مرض هشاشة العظام وتحقيق الوعي الصحي لدى الطلاب والطالبات، واشتمل على محاضرات متخصصة وتوزيع نشرات توعوية وزيارات لأطباء الوحدات الصحية للمدارس، وجرى التنسيق مع شركات الألبان ومصانع التمور لتوزيع عبوات من الحليب والتمر على المدارس الابتدائية لتشجيع الطلاب والطالبات على تناول الحليب والتمر. ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمستوى الوعي الصحي لدى جميع أفراد المجتمع وتعريفهم بالسلوكيات الغذائية الصحية السليمة وإبراز الأهمية الغذائية والفوائد الجمة التي يجنيها الفرد والمجتمع جراء اكتساب عادة تناول الحليب والتمر لبناء أجيال صحية سليمة خالية من الأمراض.