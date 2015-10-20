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المركز الوطني لمتلازمة داون يحتفل باليوم الوطني

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المركز الوطني لمتلازمة داون يحتفل باليوم الوطني المركز الوطني لمتلازمة داون يحتفل باليوم الوطني
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الطالبات يرفعن صورة الملك والعلم السعودي

    عم أرجاء المركز الوطني لمتلازمة دوان الفرح احتفالاً بذكرى اليوم الوطني حيث احتفل أطفال المركز بهذه الذكرى العطرة، وذلك بحضور مديرة المركز الأستاذة سعاد المنصور وأمهات الأطفال والأخصائيات والمعلمات وقد بدئ الحفل بالسلام الوطني فمسيرة أطفال المركز وهم يرفعون العلم السعودي، فالنشيد الوطني قدمه أطفال المركز وهم يرفعون الأعلام بعد ذلك تلت السكرتيرة ريم الوهيب ما تيسر من القرآن الكريم، وتم الترحيب بالحضور الكريم المستشعرين حب الوطن، وألقت مديرة المركز الأستاذة سعاد المنصور كلمة رحبت فيها بالضيفات والأمهات وشكرتهن على الحضور ومشاركة أطفال متلازمة داون الاحتفال بيوم الوطن وهنأتهن بالذكرى العطرة وأوضحت أن الاحتفال بذكرى اليوم الوطني هو واجب وطني، فمن خلاله نبرز أهم خصال ملوكنا الكرام بدءًا من موحد هذا الكيان المغفور له الملك عبد العزيز إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبينت أنهم حملوا على عاتقهم حفظ البلاد والحفاظ على رايته مرفوعة، ودعت الله أن يبقى الوطن محفوفاً بالأمن والأمان، وقالت: إنني باسمكم أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد والشعب السعودي داعية الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وكل عام والوطن بخير ثم توالت الفقرات حيث قدمت فقرة حول التعريف بالعلم ثم فقرة من بلادي قدمها الأطفال بكل حب وشغف بمناطق ومدن بلادنا الغالية، ثم فقرة التعريف بالزي السعودي، ثم أنشدت بنات وأولاد المركز نشيد الجيش السعودي الذي أعجب الجميع وازداد الحماس والتصفيق والدعاء للجيش بالنصر. ثم قدمت فقرة هاشتاق للوطن، واختتم الحفل بفقرة بعنوان "ضع بصمتك أبصم بحبك يا وطن" حيث قام الجميع بوضع بصمة حب للوطن. بعد ذلك قدمت الهدايا للأطفال والأمهات والحضور.

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