«الغذاء والدواء» تضبط معملاً يتلاعب في صلاحية الدقيق

ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء معملاً يتلاعب في صلاحية الدقيق، ومستودعاً يحتوي على كميات كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية بالمنطقة الشرقية.

وأفاد الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني، أن مفتشيها ضبطوا معملاً بحي المجيدية بالقطيف فيه نحو 9500 كلغم من دقيق القمح الذي يتم التلاعب بتاريخ تعبئته بوضع تواريخ جديدة على الأكياس.

وأشار إلى أن الجولات التفتيشية أسهمت في كشف كميات كبيرة من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية ومخزنة في غرف تجميد مرتفعة الحرارة مع تدني مستوى الاشتراطات الصحية بأحد المستودعات المركزية في حي الخالدية بالدمام. وذكرت الهيئة أنها أغلقت مخازن التجميد إلى حين تصحيح المخالفات التي تم ضبطها في المنشأة، واستكمال الإجراءات تطبيق النظام بحق المنشأة المخالفة، كما حجزت كميات الدقيق في المعمل المخالف وتستكمل حالياً الإجراءات النظامية بحقه التي تشمل تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري عليه.