أخبار عاجلة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أمير الجوف يتقدم مشيعي جنازة شهيد الواجب «العطوي»

Google+ Print
أمير الجوف يتقدم مشيعي جنازة شهيد الواجب «العطوي» أمير الجوف يتقدم مشيعي جنازة شهيد الواجب «العطوي»

    شيعت منطقة الجوف ظهر أمس احد أبنائها من شهداء الواجب وكيل الرقيب خالد بن سليمان سعد العطوي، والذي يعمل ضمن صفوف الجيش السعودي بقوات التحالف المشاركة في عمليات دعم الشرعية في اليمن.

وقد أدى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أمس صلاة الجنازة على الشهيد العطوي بجامع السبيعي بسكاكا، كما أدى الصلاة مع سموه وكيل إمارة منطقة الجوف أحمد بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية عبدالرحمن بن نجم البادي، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية م. عبدالعزيز بن أحمد الموسى، ومدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد آل قحاط، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والضباط، وأهالي المنطقة، وذوي الشهيد. وقدم سمو أمير منطقة الجوف تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لوالد وأسرة وأقارب الشهيد العطوي وتعازيه الحارة، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله في منزلة الشهداء إنه سميع مجيب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية