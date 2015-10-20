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كشف سر الطاقة الموجودة في مشروبات الطاقة و حقيقة احتوائها على السائل المنوى للثور

  • الصحة
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كشف سر الطاقة الموجودة في مشروبات الطاقة و حقيقة احتوائها على السائل المنوى للثور كشف سر الطاقة الموجودة في مشروبات الطاقة و حقيقة احتوائها على السائل المنوى للثور

سؤال اثار ضجة كبيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى عن احتواء مشروبات الطاقة التي يتناولها الشباب على بعض من السائل المنوى الخاص بالثور , و هو الذي يعطى الشباب مزيد من الشعور بالحيوية و الطاقة و النشاط الزائد , و اليوم احببنا ان نقدم لكم الاجابة الصحيحة لما يوجد في مشروبات الطاقة بالفعل …

للاسف اصبح  تناول مشروب الطاقة موضة اتبعها الشباب من اجل الحصول على طاقة زائدة و نشاط اكثر دون ان يتساءلوا عن مصدر و كيفية الحصول عليها من مجرد تناول المشروبات , فبالنظر على علب مشروبات الطاقة تجد بين مكونات المشروب مادة التورين  Taurine هي المكون الرئيسي في مشروب الطاقة  , و مادة التورين هى المادة المسئولة عن بناء العضلات في جسم الانسان  , و لذلك يتم امداد الرياضيين بها بشكل مستمر .

و  يوجد عدة مصادر يتم منها استخراج مادة التورين و هي :

    من السائل المنوى الخاص بالثور  .
    العصارة الصفراوية .
    بعض الامعاء .
    اللحوم و الاسماك .

و برغم تواجد مادة التورين في العديد من المصادر الطبيعية التي ممكن ان تستخرج منها , الا ان الشركة المنتجة لمشروب الطاقة قد اعلنت عن قيامها بتصنيع مادة التورين بطريقة كيميائية و داخل المعامل  .

و  كما سبق ان اشرنا عن اهمية مادة التورين في بناء العضلات , الا انه يظل الجانب السئ منها و الاثار الجانبية في انها قد تسبب بعض تشنجات الاعصاب بسبب الافراط في تناول مشروب الطاقة  , اضافة الى ارتفاع الضغط و نسبة السكر و احتمال حدوث نزيف الانف في بعض الحالات .

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