موجز الصحافة المحلية.. قوانين الانتخابات "بوظت" الانتخابات

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة، التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان: "قوانين الانتخابات "بوظت" الانتخابات" حيث حمل مراقبون، قوانين الانتخابات، خاصة القانون الخاص بتقسيم الدوائر، جزءا كبيرا من مسئولية إحجام المواطنين عن التصويت فى الانتخابات، بسبب تغليب القانون الدوائر الفردية على القوائم، حيث قسم مجلس النواب لـ448 مقعدا منتخبا «للفردى» و120 مقعدا فقط «للقوائم»، مقسمة على أربع دوائر، وهو ما أدى لاتساعها بشكل هائل، وامتدت القائمة التى تضم 45 مرشحا فى الجولة الأولى من محافظة الجيزة حتى حلايب وشلاتين، وهو ما أفقد الناخب القدرة على التواصل مع مرشحيه.

وعلمت جريدة "الأهرام" من مصدر حكومى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طلب تخفيض المدة الزمنية لبدء الإنتاج من حقل ظهر بمنطقة شروق بالبحر المتوسط لتصبح 24 شهرا بدلا من 36 شهرا، ويتم الإنتاج على مرحلتين بدلا من أربع مراحل بحيث تنتج المرحلة الأولى ما لا يقل عن 700 مليون قدم مكعب يوميا، وتنتج المرحلة الثانية ما لا يقل عن 1.3 مليار قدم مكعب يوميا، وأضاف المصدر أن وزير البترول قد أصدر تعليماته للمسئولين بالقطاع بتسهيل مهمة عمل الشركة الإيطالية وتذليل كل العقبات تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن وزير البترول عقد اجتماعا عاجلا لتنفيذ هذه التكليفات بهيئة البترول مساء أمس وبحضور مسئولى الهيئة والشركة القابضة للغازات الطبيعية المسئولة عن المشروع، ووجه اللجنة التى تم تشكليها الشهر الماضى لمتابعة المشروع بأن تكون فى حالة انعقاد دائم لتذليل مهمة شركة "إينى" الإيطالية التى أرسلت وفدا سوف يستقر بالقاهرة لإنجاز المشروع.

وقالت جريدة "الأخبار" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن مصر تولى اهتماما كبيرا لتوفير احتياجاتها من الطاقة سواء كان ذلك على صعيد الاحتياجات المحلية للمواطنين، أو على مستوى الوفاء بمتطلبات الاستثمار والمشروعات الجديدة التى تقام حاليا على أرض مصر، كما أكد الرئيس على العلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع مصر وروسيا، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى أمس الدكتور سيرجى كريانكو المدير العام لشركة "روز أتوم" الروسية العاملة فى مجال بناء المحطات النووية، حضر المقابلة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفير الروسى بالقاهرة وعدد من مسئولى الشركة الروسية.

وأوضحت جريدة "المصرى اليوم" أن الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، قال إن المحافظة بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير كورنيش النيل فى المسافة الممتدة من كوبرى أكتوبر وحتى كوبرى قصر النيل، والمرحلة الثانية من تطوير القاهرة الخديوية نهاية أكتوبر الجارى، وأضاف محافظ القاهرة أن الجزء الخاص فى أعمال التطوير من المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال أيام، فيما ستمتد أعمال وزارة الرى لأسبوعين إضافيين بسبب تعطلهم نتيجة اعتراض أصحاب المراكب على أعمال التطوير.

وأضافت جريدة "الشروق" أن سلطات المطار بمطار القاهرة الدولى، أمس منعت سفر رجل الأعمال الشهير سليمان عامر صاحب مجموعة من المشروعات العقارية الفارهة على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى، بناء على طلب قاضى التحقيق، لحين الانتهاء من التحقيق معه فى عدد من القضايا، وقالت المصادر بالمطار إنه فى أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة الألمانية المتجهة إلى فرانكفورت، فوجئ سليمان عامر بضابط الجوازات يبلغه بمنعه من السفر.