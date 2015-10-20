"فى حب مصر" 21821 صوتًا.. وإعادة بين أربعة مرشحين بمركز بدر بالبحيرة

حصل "اليوم السابع"، على النتيجة النهائية بالأرقام للدائرة التاسعة، ومقرها مركز بدر قسم غرب النوبارية فى انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة.

وتظهر النتائج النهائية تفوق قائمة فى حب مصر على باقى القوائم؛ وحصلت على 21821، والنور 19548، وفرسان مصر 2568، الجبهة الديمقراطية 4035.

كما تظهر النتائج النهائية إعادة ما بين كل من المرشحين "عبد الهادى إبراهيم حسين محمد وشهرته عبد الهادى بعجر 17502 صوتًا، وعبد العاطى مسعود عبد اللطيف وشهرته "عطية مسعود" على 13280 صوتا، محمد محمد متولى عوض 9145 صوتا، وأحمد أبو العلا محمد 8622 صوتا.

حصل كل من المرشحين "عبد العاطى مسعود عبد اللطيف وشهرته عطية مسعود" على 13280 صوتا، أحمد إبراهيم عامر 1646 صوتا، وأحمد أبو العلا محمد 8622 صوتا، محمد فتحى محمود المقدى " 118 صوتا، محمد أحمد حسن عبد الله 66 صوتا، ربيع محمود على طه 586 صوتا، وشرف فتحى محمد محمد جمعة، وشهرته "شرف أبو خير" 110 أصوات، ومحمد عبد العزيز محمد غنيم 133، عبد الحليم حميدة عبد الكريم النايض وشهرته عبد الحليم حميدة النايض 3331 صوتا، عبد الهادى إبراهيم حسين محمد وشهرته عبد الهادى بعجر "17502"، محمود محمد أحمد شبيب 154 صوتا، أحمد جمال السيد خليل "خالد أبو الحسن" 1832 صوتا، ومحمد محمد متولى عوض 9145 صوتا، وحسين عبد الوهاب حسين فرج وشهرته العميد حسين 3499 صوتا، سالم أبو عجيلة زموط، 684 صوتا، أحمد على عبد الباسط وشهرته أحمد كتوبة 502 صوت.

يبلغ إجمالى عدد الأصوات فى الدائرة 163306، وعدد الحضور 52154، والأصوات الصحيحة 48438 والأصوات الباطلة 3716.

ويبلغ عدد الناخبين بالبحيرة 3 ملايين و528 ألفًا و484 مواطنًا يدلون بأصواتهم فى 1737 لجنة فرعية بإشراف 713 مركزا انتخابيا لاختيار 27 نائبا من بين 242 مرشحا فى 10 دوائر هى الدائرة الأولى "مركز ومدينة دمنهور" مقرها "مركز دمنهور" 4 مقاعد، والدائرة الثانية "المحمودية والرحمانية) مقرها "مركز المحمودية" مقعدان، والدائرة الثالثة (كفر الدوار) مقرها "مركز كفر الدوار" 4 مقاعد، والدائرة الرابعة (أبو حمص وإدكو) مقرها "مركز أبو حمص" 3 مقاعد، والدائرة الخامسة (رشيد) ومقرها "مركز رشيد" مقعد واحد، والدائرة السادسة (أبو المطامير وحوش عيسى) مقرها "مركز أبو المطامير" 3 مقاعد، والدائرة السابعة (الدلنجات) مقرها "مركز الدلنجات" مقعدان، الدائرة الثامنة (كوم حمادة) مقرها "مركز كوم حمادة" مقعدان، الدائرة التاسعة (بدر ووادى النطرون) مضاف إليها إداريا "قسم غرب النوبارية" مقرها "مركز بدر" مقعدان، الدائرة العاشرة (إيتاى البارود وشبراخيت) مقرها "مركز إيتاى البارود" 4 مقاعد.

ويصوت الناخبون لاختيار 15 نائبا يمثلون واحدة من قوائم "فى حب مصر" و"النور" و"الاستقلال والجبهة المصرية" و"فرسان مصر" المتنافسة فى قطاع غرب الدلتا، الذى يضم محافظات: الإسكندرية "7 مقاعد"، والبحيرة "7 مقاعد"، ومرسى مطروح "مقعد واحد".

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