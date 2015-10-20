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الإعادة بين مرشحى المصريين الأحرار ومستقبل وطن فى الدائرة الخامسة بأسوان

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الإعادة بين مرشحى المصريين الأحرار ومستقبل وطن فى الدائرة الخامسة بأسوان الإعادة بين مرشحى المصريين الأحرار ومستقبل وطن فى الدائرة الخامسة بأسوان
أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بأسوان، النتيجة النهائية لدائرة نصر النوبة، حيث ستتم الإعادة بين كل من ياسين عبد الصبور، نقيب المعلمين والمرشح عن حزب المصريين الأحرار، وصابر سند السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان السابق، والمرشح عن حزب مستقبل وطن، وذلك على المقعد الفردى الوحيد بالدائرة.

ووصلت نسبة المشاركة بدائرة نصر النوبة نحو 29%، حيث أدلى 19 ألفا 969 ناخبا وناخبة بصوتهم من إجمالى 68 ألفا و306 يحق لهم التصويت بالدائرة، وقد بلغت نسبة الأصوات الصحيحة 18 ألفا و741 صوتاً، والباطل 1255 صوتاً.

وحصد ياسين عبد الصبور 6365 صوتاً، بينما حصد المرشح صابر سند، السكرتير العام لمحافظة أسوان 2348 صوتاً.


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