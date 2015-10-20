الإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الثامنة بمركز كوم حمادة فى البحيرة

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية بالبحيرة بالدائرة الثامنة ومقرها مركز كوم حمادة الإعادة بين كل من المرشحين "أحمد سيلمان عبد الله عبد الله خليل" 38273 صوتا، عبد العزيز صبحى عمارة 19283 صوتا، عاصم عبد العزيز مرشد 23433، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح حرحش 18993.

كما حصل محمد سمير بلتاجى الشويخ على 12108 أصوات، وشريف محمد حسب الله النقراشى 14142، ومحمد كمال إبراهيم خضر 6942، وشاكر محمود ندا 6523، مبروك حلمى خليفة 4545، أحمد كامل عبد المجيد سعد 12609، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح حرحش 18993، وعلى على عبد المقصود محجوب 1428، وهشام على أحمد على أبو راية 11932، وعبد النبى حسن عبد الوهاب يونس 3701، ومحمد أحمد مبروك عبد ربه أبو حسن 2083، ومحمد منيب جنيدى 6870 ومحمد أمين الجيار 6681، وحمدى إبراهيم محمد شعبان 1914، وسعيد التهامى العبد 4450.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية بالبحيرة بالدائرة تفوق قائمة فى حب مصر التى حصلت على 59508 أصوات بينما حصد النور 27597 صوتا، وحصلت فرسان مصر على 3718، وائتلاف الجبهة 5092.

وإجمالى عدد الأصوات 290664، وعدد الناخبين 103383 ألفا والصحيح 95 915، والباطل 7468، وتضمنت نسبة الإقبال 35%، وعدد اللجان 151 لجنة.

يبلغ عدد الناخبين بالبحيرة 3 ملايين و528 ألفا و484 مواطنا يدلون بأصواتهم فى 1737 لجنة فرعية بإشراف 713 مركزا انتخابيا لاختيار 27 نائبا من بين 242 مرشحا فى 10 دوائر هى الدائرة الأولى (مركز ومدينة دمنهور) مقرها "مركز دمنهور" 4 مقاعد، والدائرة الثانية (المحمودية والرحمانية) مقرها "مركز المحمودية" مقعدان، والدائرة الثالثة (كفر الدوار) مقرها "مركز كفر الدوار" 4 مقاعد، والدائرة الرابعة (أبوحمص وإدكو) مقرها "مركز أبوحمص" 3 مقاعد، والدائرة الخامسة (رشيد) ومقرها "مركز رشيد" مقعد واحد، والدائرة السادسة (أبو المطامير وحوش عيسى) مقرها "مركز أبو المطامير" 3 مقاعد، والدائرة السابعة (الدلنجات) مقرها "مركز الدلنجات" مقعدان، الدائرة الثامنة (كوم حمادة) مقرها "مركز كوم حمادة" مقعدان، الدائرة التاسعة (بدر ووادى النطرون) مضاف إليها إداريا "قسم غرب النوبارية" مقرها "مركز بدر" مقعدان، الدائرة العاشرة (إيتاى البارود وشبراخيت) مقرها "مركز إيتاى البارود" 4 مقاعد.

ويصوت الناخبون لاختيار 15 نائبا يمثلون واحدة من قوائم "فى حب مصر" و"النور" و"الاستقلال والجبهة المصرية" و"فرسان مصر" المتنافسة فى قطاع غرب الدلتا، الذى يضم محافظات: الإسكندرية "7 مقاعد"، والبحيرة "7 مقاعد"، ومرسى مطروح "مقعد واحد ".

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