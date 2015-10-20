إعادة بين عباسي وشاور (فردي) وفي حب مصر تكتسح في القوائم بدائرة رشيد في البحيرة

أعلنت غرفة عمليات محافظة البحيرة النتيجة النهائية لدائرة رشيد والتى تتم فيها الانتخابات على مقعد واحد،يت الاعادة عليه بين محمد محمد عباسى وسامح شاور.

وبلغ عدد الحضور 56529 ناخبا منهم 3411 صوتا باطلا و53418 صوتا صحيحا.

حصل منها سامح شاور على 14844 صوتا وابوالعلا النظامى على 6110 صوتا ومحمد عباسى على 16420 صوتا وصلاح حجر على 243 صوتا ومصطفى العش على 4568 صوتا واحمد السمرى على 3787 صوتا ومحمد حسن محمد على 2583 صوتا ومحمد ابراهيم خطاب على 5863 صوتا.

وفى قائمة غرب الدلتا حصلت قائمة حزب النور على 12605 صوتا و قائمة فى حب مصر على 27339 صوتا وقائمة فرسان مصر على 3771صوتا وفائمة الجبهة المصرية على 6294 صوتا.