لو طفلك بيشكى من صداع ورشح فتش عن التهاب الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية أحد أكثر الأمراض التى يصاب بها الأطفال نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، حيث تتسبب فى تعرض الطفل لبعض المشاكل الصحية الخاصة بعملية التنفس.

الجيوب الأنفية عند الأطفال

>حول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفا استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، يولد الطفل ولديه جيوب أنفية منذ ولادته إلا أنه يتعرض للإصابة بالالتهابات بالجيوب الأنفية بسبب جرثومة تسمى العقديات الرئوية.

أهم أعراض إصابة الطفل بالتهاب الجيوب الأنفية

أهمية تشخيص إصابة الطفل بالتهاب الجيوب الأنفية

>وتستكمل د. نهى قائلة: "تختلف شكوى الطفل من إصابته بالتهاب الجيوب الأنفية نظرًا لأن الطفل الذى لم يصل لمرحلة الكلام لا يستطيع التعبير عما يعانى منه الألم بينما الطفل الكبير عادة يشتكى من شعوره ببعض الألم بالرأس والأنف والصداع ووجود رشح من الأنف لفترة أكثر من 15 يومًا.>وتتابع د. نهى قائلة: "يجب على الأمهات حال ملاحظتها ظهور الأعراض السابق ذكرها ضرورة عرض طفلها على الطبيب المختص لإجراء أشعة مقطعية على الأنف للاطمئنان من عدم إصابة طفلها بالتهاب بالجيوب الأنفية".

وأضافت د. نهى قائلة: "يجب على الأمهات عدم إهمال تلقى طفلها العلاج المناسب لتجنب تعرضه لبعض المضاعفات التهاب الجيوب الأنفية".