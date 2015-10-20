قبل ما تضرب الحجرين.. 10 معلومات خطيرة لو عرفتها هتبطل شيشة

تدخين الشيشة من العادات الخطيرة التى انتشرت بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة لا تفرق بين الشباب والفتيات، وانتشرت للأسف مؤخراً الكثير من أنواع المعسل "الخادعة" التى تضاف إلى الشيشة مثل اللبان والمستكة والخوخ والفراولة بالقشطة والشيكولاتة والكثير من المسميات التى تعتبر كـ"السم فى العسل" وتجذب شبابنا إلى الأمراض الخطيرة والقاتلة.

ونقدم لكم خلال هذا التقرير مجموعة من المعلومات الخطيرة التى قد تشجعكم فى الإقلاع عن تدخين الشيشة، وذلك حسبما نشر بمراكز مكافحة الأمراض الأمريكية "CDC"، وهى تشمل:

1.كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الصحة العالمية WHO أن خطورة الشيشة لا تقل بأى حال من الاحوال عن خطورة السجائر، بل ثبت أنها تعرض الشخص لقدر أكبر من الدخان المنبعث عن السجائر.

>2.الفحم المستخدم فى الشيشة، والذى ينبعث منه الدخان الذى يتم استنشاقه يسبب مخاطر صحية كبيرة، حيث يحتوى على مستويات عالية من أول أكسيد الكربون، وهى مادة سامة، بالإضافة إلى الكثير من المعادن والمواد الكيميائية المسببة للسرطان.

>3.تدخين الشيشة لمدة ساعة يجعل الشخص يحصل على 200 نفثة من الدخان، مقارنة بعشرين فقط عند تدخين سيجارة واحدة، وبالتالى يتعرض الشخص لكمية أكبر من الدخان، وكما أن حجم دخان الشيشة الذى يتم استنشاقه خلال ساعة يبلغ 90 ألف ميليلتر، مقارنة بـ500 ميليلتر حال تدخين سيجارة واحدة.

>4. تساهم المواد السامة بالشيشة فى انسداد الشرايين ورفع خطر الإصابة بأمراض القلب، والتى تعد المسبب الأول للوفاة فى العالم.

>5.تدخين الشيشة يساهم فى الحد من وظائف الرئة، ويسبب ضيق التنفس، وكما يرفع خطر الإصابة بالربو والانسداد الرئوى المزمن.

>6.الشيشة ترفع فرص الإصابة بنفس الأورام التى قد تنجم عن تدخين السجائر، وثبت أنها ترفع فرص الإصابة بسرطان الفم وسرطان الرئة وسرطان المعدة وسرطان المريء.

>7.الشيشة تساهم فى إضعاف الخصوبة وتحد من الفرص الإنجابية للشخص.

>8.إذا كنت من المعتادين على تدخين الشيشة داخل المنزل، فأنت بذلك تعرض أطفالك الصغار، وخاصة حديثى الولادة، لأمراض الصدر مثل حساسية الصدر وانسداد الشعب الهوائية المزمن.

>9.السيدات الحوامل اللاتى يدخن الشيشة بشكل منتظم غالباً ما يعانى أطفالهن من انخفاض الوزن عند الولادة.

>10.إذا تشاركت مع أحد الأصدقاء تدخين الشيشة، فستكون هناك فرص كبيرة لانتقال الأمراض المعدية بينكما، وهو ما قد يعرض صحتك للخطر.

وكشفت دراسة صادرة عن مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية "CDC" أن الوسيلة الوحيدة للحد من إقبال الشباب على تدخين الشيشة، هى إخبارهم بالأضرار الصحية الخطيرة الناجمة عنها.