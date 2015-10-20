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80% من مرضى هشاشة العظام ستات.. و3 مراحل فى حياة حواء تلتهم عظامها

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80% من مرضى هشاشة العظام ستات.. و3 مراحل فى حياة حواء تلتهم عظامها 80% من مرضى هشاشة العظام ستات.. و3 مراحل فى حياة حواء تلتهم عظامها
فى تقريرها الأخير عن مرض هشاشة العظام، أكدت منظمة الصحة العالمية أن نحو 80% من مرضى هشاشة العظام حول العالم من النساء.

أسباب احتلال النساء النسبة الأعلى لمرض هشاشة العظام


>عن الأسباب الصحية التى جعلت المرأة على رأس قائمة مرضى هشاشة العظام، يؤكد الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة، أن التغيرات الهرمونية والمراحل التى تمر بها المرأة طوال حياتها، تعد من أقوى العوامل المؤدية لإصابتها بهشاشة العظام وأهم تلك العوامل هى:

- الحمل:


> فى فترة الحمل تحتاج المرأة لنحو 1200 وحدة إضافية من عنصر الكالسيوم، للعمل على تغطية احتياج جسمها ونمو الجنين بصورة سليمة.
>يؤكد أبو النجا أن الطفل يحصل على نسبة الكالسيوم التى يحتاجها للنمو أثناء فترة الحمل، بصرف النظر عن النسبة الموجودة بالفعل فى جسم الأم، وهو ما يعنى تعرض المرأة لنقص شديد فى نسبة الكالسيوم بجسدها حال عدم حصولها على دعم خارجى من عنصر الكالسيوم لتعويض ما يمتصه الجنين.

- الرضاعة الطبيعية:


>الرضاعة الطبيعية أيضًا من الفترات التى تؤثر سلبًا على نسبة الكالسيوم فى جسم المرأة، ويجب الاستمرار طوال تلك الفترة على تناول الأقراص المكملة والتعويضية للكالسيوم.

-مرحلة انقطاع الطمث:


>فى تلك المرحلة تتعرض المرأة لانخفاض شديد بنسبة الكالسيوم لديها وبصورة طردية مع انخفاض هرمون الأنوثة.
>السبب يرجعه أبو النجا إلى الدور الذى تلعبه هرمونات الأنوثة فى توصيل عنصر الكالسيوم إلى العظام، وبالتالى فانخفاض نسبة هرمونات الانوثة فى مرحلة انقطاع الطمث، يؤدى إلى ضعف نسبة الكالسيوم الممتص بالعظام ويرفع من فرص الإصابة بهشاشتها وضعفها.

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مصر 365