رئيس لجنة الدائرة الأولى بالبحر الأحمر: نسبة التصويت 23%

قال المستشار محمد العدلى، رئيس اللجنة العام للدائرة الأولى بمحافظة البحر الأحمر، عن وصول نتائج 40 لجنة من أصل 94 لجنة تضم 194 ألف صوت انتخابى، مشيراً إلى أن نسبة التصويت تراوحت بين 20 إلى 23%.

وأضاف "العادلى"، خلال لقاء له بفضائية "الحياة" عبر الأقمار الصناعية، أن اللجنة العامة الأولى تضم قسم أول وثانى الغردقة وقسم رأس غارب والزعفرانة.

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