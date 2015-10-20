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نتائج شبه نهائية| اللواء سليمان وعاصم مرشد يحجزان مقعدين بجولة الإعادة بالبحيرة

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نتائج شبه نهائية| اللواء سليمان وعاصم مرشد يحجزان مقعدين بجولة الإعادة بالبحيرة نتائج شبه نهائية| اللواء سليمان وعاصم مرشد يحجزان مقعدين بجولة الإعادة بالبحيرة

محافظة البحيرة

أظهرت النتائج شبه النهائية للفرز بدائرة كوم حمادة بالبحيرة، تقدم كلا من اللواء أحمد سليمان خليل ورجل الأعمال عاصم مرشد، وحجزهما أول مقعدين فى الإعادة بينما يتصارع كلا من عبدالعزيز عمارة مرشح حزب النور وعبد الفتاح حرحش مرشح حزب الوفد ومحمد الشيخ واحمد كمال سعد على المقعدين الآخرين.

الجدير بالذكر أن 3 ملايين و528 الف ناخب وناخبة ممن لهم حق التصويت بالبحيرة، بدأوا الاقتراع، الأحد، والاثنين، فى 1737 لجنة مقسمة على 10 دوائر انتخابية، لانتخاب 27 مرشحًا من أصل 242 مرشحًا على المقاعد الفردية،واختيار قائمة من 4 قوائم ترشحت عن دائرة غرب الدلتا.

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