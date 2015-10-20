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١٢ ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإسكان المتوسط..وبيع ٢٧ ألف كراسة شروط

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١٢ ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإسكان المتوسط..وبيع ٢٧ ألف كراسة شروط ١٢ ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإسكان المتوسط..وبيع ٢٧ ألف كراسة شروط
كشفت مصادر مطلعة ببنك التعمير والإسكان، عن أن عدد من قاموا بدفع مقدمات حجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع الإسكان المتوسط وصل لـ١٢ ألف مواطن منذ فتح باب الحجز.

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع" أن هناك نسبة إقبال كبيرة من المواطنين لحجز وحدات مشروع دار ، خاصة مدن أكتوبر والشيخ زايد ودمياط الجديدة والعاشر من رمضان.

وحول عدد من قاموا بشراء كراسات الحجز، أكدت المصادر، أن عدد من قاموا بشراء كراسات الحجز حتى الآن وصل إلى ٢٧ ألف مواطن.

وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت عن طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع دار مصر التى تتضمن نحو 25 ألف وحدة سكنية فى 12 مدينة جديدة فى مقدمتهم الشيخ زايد وأكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق والعبور و15 مايو.


>بنك التعمير: 8500 مواطن دفعوا مقدمات حجز المرحلة الثانية بمشروع دار مصر

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