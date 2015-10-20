مصدر أمنى: إصابة 2 فى اشتباكات دشنا والقبض على 5 من أنصار مرشح النور

صرح مصدر أمنى، أن هناك اثنين من المصابين فى أحداث دشنا والاشتباكات التى وقعت بين أنصار حزب مرشح حزب النور والأمن بدشنا مضيفا أن قوات الأمن ألقت القبض على 5 من أنصار مرشح حزب النور.

وكان شهود عيان أكدوا وقوع تبادل إطلاق نيران بين قوات الشرطة وأنصار مرشح النور بالدائرة السابعة "دشنا" عقب رفض رئيس لجنة رقم 12 بمدرسة التجارة بمدينة دشنا، تسليم محضر اللجنة للمندوب.

شهود عيان: تبادل إطلاق نار بين الشرطة وأنصار مرشح حزب "النور" بدشنا