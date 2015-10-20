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طرح عقار الكلاتازيف المصرى بسعر 200 جنيه بداية نوفمبر والهارفونى ديسمبر

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طرح عقار الكلاتازيف المصرى بسعر 200 جنيه بداية نوفمبر والهارفونى ديسمبر طرح عقار الكلاتازيف المصرى بسعر 200 جنيه بداية نوفمبر والهارفونى ديسمبر
أكد الدكتور جمال عصمت، أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، أن عقار الكلاتازيف Clatazev "الدكلانزا" سيتوافر منه العقار الأصلى والمثيل المصرى، الذى سيتم بيعه بـ200 جنيه للعلبة كافية لمدة شهر، لافتًا إلى أن المريض سيتناوله لمدة 3 أشهر، أى أن كورس العلاج بـ600 جنيه فقط، موضحًا أن كل مريض سيتم اختيار البرتوكول العلاجى حسب حالته المرضية.

وقال الدكتور جمال عصمت، إن هذه الأدوية ستكون متوافرة فى السوق المصرى قبل نهاية العام الحالى، حيث يطرح عقار الكلاتازيف بعد 15 يومًا مع بداية شهر نوفمبر فى مراكز العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى، فيما سيتم طرح عقار الهارفونى ديسمبر المقبل.

وأوضح، أن العلاج باستخدام عقار سوفالدى حقق نسب نجاح تصل إلى 85%، وحدث انتكاسة لـــــ15% فقط، بينما كان العلاج بالأنترفيرون يحقق نسب شفاء 50% فقط، بالإضافة إلى أن سعر العلاج بالسوفالدى أقل من سعر العلاج بالأنترفيرون.

وقال، إن الجيل الثانى من الأدوية، مثل عقار الهارفونى وعقار كلاتازيف، Clatazev "الدكلانزا"، تحقق نسب نجاح مرتفعة لهؤلاء المنتكسين، والذين لم يستجيبوا لعقار السوفالدى مع الأنترفيرون والريبافيرين.

وأشار الدكتور عصمت، إلى أن جميع الدراسات التى أجريت على المنتكسين تم استخدام مركبات اقوى تحتوى على السوفالدى فى علاجهم، وأثبتت نجاحها، مؤكدًا أنه سيتم إتاحة هذه الأدوية المركبة الجديدة للمنتكسين، حيث إنه ليس هناك مناعة للعلاج بسوفالدى، بينما الأدوية الأخرى من المجموعات المختلفة يمكن أن يحدث منها مناعة، وعند إعادة استخدامها مرة أخرى، يجب عمل تحليل لمعرفة ما إذا كان المريض لديه مناعة من هذه الأدوية أم لا.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

- أطباء كبد يفسرون انتكاسة 20 ألف مريض تعاطوا السوفالدى.. ويؤكدون: الأسباب ترجع للمريض نفسه بعدم التزامه بالشروط أو عدم اختياره للعلاج المناسب.. وأدوية الجيل الثانى المركبة ستكون أقوى
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