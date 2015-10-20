مرتضى منصور مهاجما "عبد الرحيم على": "مجهزلك مفاجأة لما تشوفها هتزعل"

شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، هجوما عنيفا على المرشح بدائرة الدقى وإمبابة عبد الرحيم على، قائلا: "مش أحمد ابنى اللى ياخد فلوس.. انت غلطت وفى حساب عسير بينى وبينك".

وأكد رئيس نادى الزمالك، فى تصريحات صحفية خلال تواجده باللجنة العامة لدائرة الدقى والعجوزة بالمتحف الزراعى: "ياعبدالرحيم اللى عملته سقطة كبيرة وهتتحاسب عليها وعاملك مفاجأة كبيرة بعد الانتخابات ولما تشوفها هتزعل".

وأضاف مرتضى منصور: "عيب ياعبدالرحيم تقول أن أحمد اتصرف عليه ٢٠ مليون جنيه.. المفاجأة بعد الانتخابات.. هيندم عليها بعد الانتخابات.. ومش عايز أتكلم أكتر من كده عشان الصداقة اللى بينى وبينه".

وتابع مرتضى منصور: "سنة ٩٠ فى نفس المكان آمال عثمان زورت الانتخابات ضدى وعيطت وقالت أعيد معاه.. لأول مرة يكون فى انتخابات محترمة من ساعة ما وعيت على الانتخابات.. اشتكيت ناجى شحاتة رسمى للجنة العليا للانتخابات لأن الراجل اللى اشتكانى مجتش جنبه.. الغلابة اللى نزلت مش البشوات اللى مصدعانا فى التليفزيون".

قوات الأمن تسمح بدخول مرتضى منصور للجنة العامة بالدقى دون أنصاره