فارس كرم يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل مع وفاء الكيلاني

تحاول وفاء الكيلاني وضع النقاط على الحروف في حياة الفنان اللبناني فارس كرم، من خلال التعرّف إلى رأيه الشخصي في مسائل متعدّدة، ضمن برنامج "المتاهة" في حلقة تعرض مساء غد الثلاثاء على MBC1.

تدور الكيلاني مع ضيفها في أرجاء المتاهة بهدف الإضاءة على مسيرته في المجال الفني، وعلاقته بزملائه في عالم الغناء. يتوقّف الضيف أمام العقبات التي واجهته وتواجهه، والإنجازات التي حققها حتى اليوم، كما يتطرّق إلى المآزق التي تورّط فيها، وتلك التي استطاع الخروج منها بأقل أضرار ممكنة، مسمّياً الأفراد الذين خذلوه.

تقارن الكيلاني بين صفتيْن متناقضتيْن يحملهما كرم في شخصيته، وهما روح الطفولة التي ما زال يحتفظ بها، وصفة الرجل الحازم والواقعي، فأي منهما تغلب؟! أما عن الوسط الفني فيعتبر فارس كرم بأنه مليء بالمؤامرات والاستغلال والمطبات، معترفاً بأنه تم استغلاله في بداياته، لكن كيف حصل هذا الأمر، ومِمّن استُغِل؟ ومن هو الشخص الذي يؤكّد بأنه على الضفة الأخرى من حياته، ويعتبره الأغلى والأهم فيها؟

يشير كرم في سياق الحلقة إلى أن المتاهات التي دخل فيها في الماضي جعلته أنضج وأكثر قدرة على المواجهة، لافتاً إلى أن الخوف هو هاجس يطارده طيلة الوقت، لذا يجهّز نفسه دوماً للدفاع والتصدّي، لكن ليس التعدّي على أحد. يصرّح كرم عن أمور يبوح بها للمرّة الأولى أمام الكاميرا، وعن بعض الفنانين والأهل والأصدقاء، مُعرباً عن رغبته في تأسيس عائلة. فهل وجد شريكة حياته وبدأ التخطيط معها لمستقبل جديد ومختلف؟ ورغم تردّده في الكشف عن التفاصيل، يفجّر كرم مفاجأة من العيار الثقيل. كما يتحدّث عمّا وصفه بـ "حالة الانفصام في الشخصية التي يعيشها الرجل الشرقي" خصوصاً في المسائل المتعلّقة بالأحوال الشخصية والزواج.

يقول كرم بأنه يتجنّب أجراء مقابلات وحوارات تلفزيونية، لأنه يحاول إبقاء حياته الفنية والشخصية بعيدة قدر الإمكان عن عيون الناس والإعلام، "رغم أنني صريح ولا أخبئ شيئاً مما يحصل معي، بخلاف الكثير من الفنانين والناس. وتواجهه وفاء الكيلاني بسؤال عن أغنيته المصورة الجريئة "ع الطيب"، فهل تحمل فعلاً إيحاءات جنسية فاضحة وغير مقبولة في مجتمعاتنا؟ كما تسأل وفاء ضيفها عن الفرق بين وقوفه أمام لجنة تحكيم، منتظراً رأيها في أدائه وصوته - هو الذي تخرّج من أحد برامج الهواة في تسعينيات القرن الماضي - وبين جلوسه كأحد أعضاء لجنة تحكيم في أحد البرامج في الآونة الأخيرة.

في مجال آخر، يقول فارس كرم لأحد المشاهير "نيال قلبك"، فمن يكون يا ترى؟ وعلى ماذا يحسده؟ ومن هو الفنان الذي تصادم معه في المطار، وما كان السبب؟ وهل فعلاً يندم على أنه فنان كريم وسخي، بعدما بات كثر يحاولون استدراجه؟

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