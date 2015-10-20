ناصر القصبي ومسلسله "سيلفي يفوزان في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

فاز نجم الكوميديا السعودية ناصر القصبي بجائزتي أفضل ممثل جماهيري وأفضل ممثل كوميدي خليجي في استفتاء "سيدتي" لأعمال رمضان 2015، وهو أوسع استفتاء قامت به المجلة خلال الأشهر الماضية عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال آراء النقاد والمختصين.

كما حصل المسلسل الذي شارك به ناصر القصبي في موسم رمضان الدرامي هذا العام "سيلفي" على جائزة أفضل مسلسل جماهيري، وجائزة أفضل مسلسل كوميدي خليجي في استفتاء "سيدتي".

واستطاع القصبي في مسلسل "سيلفي" استعادة مكانته على قمة الكوميديا السعودية، ولفت الأنظار وإثارة الجدل وجذب أعداد كبيرة من المشاهدين، من خلال عمل كوميدي منوع يضم حلقات تراجيدية واستعراضية وفانتازيا ويناقش العديد من القضايا، ويلامس المشاكل الاجتماعية الحساسة من واقع المجتمع السعودي والخليجي والعربي، ويعتمد على أسلوب النقد الساخر الهادف.

ومسلسل "سيلفي" من إنتاج MBC ، وتنفيذ مؤسسة نوافذ للإنتاج الإعلامي التي تعود ملكيتها لناصر القصبي، وأشرف الفنان ناصر القصبي على ورشة كتابة المسلسل التي ضمت كل من: خلف الحربي الذي أشرف على العمل، وناصر العزاز وعبدالرحمن الوابلي وعبدالعزيز المدهش وسعد المدهش وسامي الفليح وحسن الحارثي وأماني السليمي، والمشرف على الإنتاج عبدالرحمن الزايد، وإخراج أوس الشرقي، وبطولة ناصر القصبي وعدد من نجوم السعودية والخليج ومنهم: يوسف الجراح وحبيب الحبيب وأسعد الزهراني ومحمد الطويان وعبدالإله السناني وخالد سامي وهيا الشعيبي وعبير أحمد وريماس منصور وبشير الغنيم وأفنان فؤاد وأمينة العلي وعبدالله عسيري وشيلاء سبت.

وتتقدم أسرة "سيدتي" بالتهنئة للفنان ناصر القصبي على فوزه في السباق الرمضاني، متمنية له دوام النجاح والإبداع.