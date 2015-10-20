بالصور: فنانو مصر يرفضون حملات مقاطعة الانتخابات البرلمانية

مع انطلاق أصوات تنادي بمقاطعة الانتخابات البرلمانية في مصر، حرص عدد من الفنانين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

فقد توجّهت الممثلة رانيا فريد شوقي إلى لجنتها الانتخابية برفقة شقيقتها عبير، كما قامت وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي بالاقتراع.

وقد شاركت في العملية الانتخابية أيضاً رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز إيماناً منهما بضرورة المشاركة بإيجابية في حدث مصري هام، وشاركت كذلك السيدة جيهان السادات حرم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.

كما حرصت أيضاً الفنانة لبلبلة على الذهاب إلى لجنتها حيث التقطت الصور مع رجال القوات المسلحة، كذلك فعل الفنان محمد هنيدي.

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