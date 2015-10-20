ما حقيقة منع حفل أحلام الذي ستحييه مع أطفال الشوارع في القاهرة غداً؟

تحيي المطربة أحلام حفلاً غنائياً في القاهرة على مسرح أوبرا جامعة مصر يوم غد الثلاثاء، ويشارك في الحفل كورال مصر الذي يتبنّاه المايسترو سليم سحاب والمكون من أطفال الشوارع والمتسرّبين من التعليم.

وتحيي أحلام الحفل من دون مقابل مادي، دعماً منها للكورال في عيد ميلاده الأوّل، كما يتزامن الحفل أيضاً مع احتفالات المصريين بانتصارات حرب أكتوبر.

وتأتي حفلة أحلام لتردّ على شائعات انتشرت حول عدم وجود تصاريح رسمية لهذا الحفل، وأنّ هذا الأمر قد يهدد بعدم إقامة الحفل.

فقد وصل إلينا بريد الكتروني مجهول الهوية يؤكد أنّ الإعلامي محمد الغيطي قام بعمل توكيل للمحامي سمير صبري ليقيم دعوى قضائية ضد أحلام، يمنعها من دخول مصر وإقامة حفلها.

وجاء على لسان الغيطي بحسب البريد الإلكتروني، أن أحلام تواجه قضايا سب وقذف في حقّه وحق مصر، كما نسب كلام على لسان المحامي سمير صبري أنه أقام الدعوى فعلياً لمنعها من دخول القاهرة، بالإضافة إلى إنها لم تحصل على موافقات أمنية أو موافقات من نقابة المهن الموسيقية، ولم يتم سداد إقامة الحفل ما دفع بوزير الشباب والرياضة ووزيرة التضامن الاجتماعي إلى رفض الدعوة لحضور الحفل بحسب البريد.

مصدر موثوق نفى لـ"سيدتي نت" تاخللا، مؤكّداً أن أحلام بدأت فعلياً بروفاتها وكانت ستعقد مؤتمراً صحافياً في مصر، إلا أنها انشغلت بالبروفات وبتسجيل لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم".

كما قال المصدر إنّ الإعلامية بسمة وهبة هي من ستقوم بتقديم الحفل.

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